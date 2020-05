Jogadores põem travão no regresso da Premier League. Vem aí reunião decisiva

A Premier League tem em marcha o Projeto Regresso que visa fazer voltar a principal liga do futebol inglês a 12 de junho, para isso os clubes terão de regressar ao trabalho na próxima segunda-feira, algo com o qual alguns futebolistas não estarão de acordo.

O jornal Daily Mail assegurou esta terça-feira que uma boa parte dos jogadores da Premier League teriam informado os seus clubes que não estariam na disposição de regressar aos treinos já na próxima segunda-feira, alegando que ainda não estão criadas as condições de segurança no que diz respeito ao coronavírus.

Danny Rose, defesa do Tottenham, foi um dos jogadores que expressou publicamente a preocupação no que diz respeito às consequências do regresso da competição. "Não se deve falar de futebol enquanto os números não baixarem radicalmente. Há pessoas que têm as suas vidas em risco", disse o jogador de 29 anos.

A BBC revelou também que a Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) tem conhecimento que existem "reais preocupações" por parte de alguns jogadores quanto ao retomar da temporada, ao mesmo tempo que o presidente da Câmara de Londres já fez saber que "é demasiado cedo" para pensar nisso.

É certo que no sábado, o Brighton revelou o terceiro caso positivo de covid-19 no seu plantel, o que originou algumas reações a esse facto, com o o médio Todd Cantwell, do Norwich, a lembrar nas redes sociais que os jogadores "também são pessoas" e Raheem Sterling, estrela do Manchester City fez questão de dizer no seu canal de YouTube que é preciso garantir a segurança de todos.

"Quando voltarmos não podemos ter apenas em consideração as razões futebolísticas, pois tem de ser seguro para os jogadores, mas também para os médicos, árbitros. Quando a segurança de todos estiver garantida será o momento de regressar. Até lá, terei as minhas reservas, pois tive amigos cujos avós morreram, eu também tive familiares que faleceram. Como tal, temos de cuidar de nós e de todos os que nos rodeiam", afirmou Sterling, de 25 anos.

Esta quarta-feira será um dia decisivo quanto ao regresso do campeonato, pois irá realizar-se uma reunião por videoconferência entre responsáveis máximos da Premier League, capitães dos clubes, treinadores e médicos, na qual marcarão ainda presença representantes da Associação de Futebolistas Profissionais e da Associação de Treinadores da Liga (LMA).

O objetivo é claro: alcançar uma plataforma de acordo com jogadores e treinadores para que seja possível dar continuidade à competição. É essa expetativa que a Premier League tem para que na quinta-feira, quando reunir com o governo britânico, poder haver uma base de entendimento para que seja levantada a proibição das equipas regressarem aos treinos. Afinal, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou na semana passada que está impedida a realização de desportos coletivos até dia 1 de junho.

"É correto que os jogadores expressem as suas preocupações e nós temos de ouvi-las", afirmou Richard Masters, diretor executivo da Premier League, garantindo que o anúncio do regresso aos treinos só será feito após consultar os futebolistas.