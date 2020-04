Jogadores do Benfica oferecem material médico para combater o covid-19

O Benfica anunciou esta quarta-feira que os jogadores do plantel da equipa profissional de futebol juntaram dinheiro para ajudar o Serviço Nacional de Saúde com material essencial para o combate ao coronavírus nos hospitais portugueses.

Ao todo os futebolistas vão doar 51 mil máscaras, 540 mil pares de luvas, 750 óculos especiais de proteção, 750 fatos térmicos e 200 termómetros infravermelhos. Este material, revela o site dos encarnados, chegará a Lisboa nos próximos dias, tal como mais material adquirido com o donativo de um milhão de euros comunicado pelo Benfica no passado dia 20 de março.

No seu site oficial, o Benfica refere que "em causa está a defesa dos valores mais nobres da vida e do ser humano" e lembra que os jogadores, em parceria com a fundação do clube, já "tinham doado recentemente 5,5 toneladas de alimentos à Comunidade Vida e Paz", uma organização que apoia os sem-abrigo e outras pessoas vulneráveis socialmente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, deixou entretanto uma mensagem no site oficial dos encarnados, agradecendo e mostrando orgulho pela forma solidária e pelos gestos de doação dos jogadores. Vieira aproveitou ainda para endereçar uma "justa homenagem e agradecimento público a todos os profissionais de saúde, jovens e menos jovens que, dia a dia, de forma incansável e com enorme coragem, salvam vidas e nos motivam a todos a acreditar que a solidariedade e a ajuda ao próximo é o bem mais precioso que temos".



Aqui fica a mensagem de Luís Filipe Vieira na íntegra:

"Tal como tive oportunidade de transmitir ao grupo de trabalho do futebol profissional do Benfica e a todos os jogadores em particular, é enorme o orgulho que sinto, partilhado por todos os órgãos sociais, sobre a forma exemplar e solidária como, desde o primeiro momento, procuraram unir-se para ajudar aqueles que mais necessitam e os que, de forma mais corajosa, nos protegem desta terrível pandemia.

Os gestos de doação de alimentos para com os sem-abrigo e, agora, o elevado contributo dado para a aquisição de diverso material e equipamento de proteção médica ficarão para sempre na nossa memória, e definem o carácter e o espírito de entreajuda de um grupo de jovens de diversas nacionalidades que comungam da necessidade de todos podermos, de alguma forma, contribuir para ajudar quem está na linha da frente deste combate.

Aproveito também para realçar o exemplo ímpar que tem sido dado pelos técnicos, atletas e profissionais ligados às mais diversas modalidades do Benfica e dos mais diversos clubes pelas diferentes iniciativas e incansável empenho em publicamente darem voz e incentivos a todos os que se encontram em recolhimento ou que trabalham nos sectores de atividade que nos garantem o acesso aos bens essenciais, segurança e salvaguarda da nossa saúde.

Elogios extensíveis a todas as ações de solidariedade da Fundação Benfica e dos exemplos que nos chegam um pouco por todas as Casas do Benfica, sem esquecer a forma como toda a estrutura profissional do clube, funcionários e colaboradores, desde logo, planearam e implementaram as medidas de prevenção e contingência e, em teletrabalho, demonstram uma inexcedível dedicação para normalizar, tanto quanto é possível, a atividade de gestão e administração do Clube.

Mas, neste momento, gostaria sobretudo, do fundo do coração e da forma mais veemente, de prestar a mais justa das homenagens a quem tanto merece pelo seu exemplo e abnegação.

Justa homenagem e agradecimento público a todos os profissionais de saúde, jovens e menos jovens que, dia a dia, de forma incansável e com enorme coragem, salvam vidas e nos motivam a todos a acreditar que a solidariedade e a ajuda ao próximo é o bem mais precioso que temos.

As imagens e relatos que todos os dias nos chegam do vosso trabalho são de uma grandeza humana inexcedível. Que coragem a vossa!

A todos, o meu profundo agradecimento para quem melhor do que ninguém dá corpo ao lema,

De todos um!"