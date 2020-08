Jogador do Barcelona testa positivo à covid-19

O FC Barcelona informou esta quarta-feira que um jogador do grupo de nove que esta quarta-feira inicia a pré-época testou positivo para a covid-19.

Ainda que sem revelar a identidade, o futebolista em causa está assintomático, goza de boa saúde e está isolado em casa.

O clube catalão já informou as autoridades desportivas e de saúde competentes. Todas as pessoas que tiveram em contacto com o atleta já foram identificadas para realizar testes à covid-19.

Este caso positivo em nada interfere com a viagem desta quinta-feira do Barça para Lisboa, a fim de disputar a final eight da Liga dos Campeões, uma vez que o jogador não tem mantido contacto com os elementos da equipa.

Entre os nove jogadores que iniciam esta quarta-feira a pré-época está o extremo português Francisco Trincão, contratado ao Sp. Braga. Os outros são Rafinha, Aleñá, Pedri, Oriol Busquets, Miranda, Matheus, Wague e Todibo.