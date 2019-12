Jesus já está em Lisboa: "Sou o melhor treinador do mundo? É um pouco subjetivo"

Presidente da República vai condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante

Jesus regressa a Portugal com mala cheia de troféus e brinca com excesso de bagagem

Jorge Jesus aterrou na manhã desta terça-feira em Lisboa e, depois ter acedido aos pedidos de adeptos do Flamengo para tirar fotografias, deixou a promessa de que vai cumprir contrato, válido até meio. "Vim para ficar com o contrato que tenho e vou cumprir. Vamos regressar ao Brasil no dia 24 [de janeiro]", disse aos jornalistas à chegada ao aeroporto Humberto Delgado.

Depois de uma viagem longa desde o Rio de Janeiro, o treinador português chegou cansado, mas orgulhoso. "Missão cumprida. O Flamengo fez uma época como nunca fez na vida. Não sei se mais alguma vez vamos fazer uma época com tantos êxitos e com tantos recordes como fizemos. Foi um ano maravilhoso, foi o nosso melhor ano e há que caminhar em frente", frisou, pragmático quando lhe perguntaram se se considerava o melhor treinador do mundo: "Isso é um pouco subjetivo."

Jesus destacou ainda o facto de ter aberto as portas do futebol brasileiro a Augusto Inácio e Jesualdo Ferreira, que vão orientar Avaí e Santos, respetivamente: "Em pouco tempo, entraram mais dois treinadores portugueses no Brasil e agora há que tentar demonstrar aquilo que nós somos. Os treinadores portugueses são os melhores do mundo."