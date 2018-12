Wendel vai parar dois meses devido a lesão no joelho esquerdo

O médio brasileiro Wendel vai ser obrigado a uma paragem de pelo menos duas semanas devido a uma lesão contraída no início da segunda parte do jogo deste domingo com o Desp. Aves, em Alvalade, que lhe afetou os ligamentos do joelho esquerdo.

Após a avaliação médica, o jogador que vinha sendo titular desde a chegada do treinador Marcel Keizer foi confirmada a gravidade da lesão, não estando ainda descartada a possibilidade de Wendel ter de ser operado, algo que será decidido nas próximas horas, depois de uma nova avaliação ao estado do joelho.

Wendel, de 21 anos, contratado em janeiro pelo Sporting ao Fluminense por 7,5 milhões de euros, estava numa fase de afirmação no clube leonino, pois tinha sido titular nos últimos cinco jogos, nos quais marcou um golo.