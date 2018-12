Vídeo inédito mostra balneário da França no intervalo da final do Mundial 2018

A Federação Francesa de Futebol publicou esta quinta-feira nas redes sociais um vídeo inédito onde desvenda parte do que se passou ao intervalo no balneário da seleção gaulesa na final do Mundial 2018, disputado na Rússia, no jogo com a Croácia.

Varane, Griezmann e Matuidi são os grandes protagonistas dos 24 segundos que dura o vídeo, que começa com o defesa central francês sentado no balneário a dar indicações aos colegas de equipa: "Temos de abstrair-nos de tudo o que está à nossa volta, rapazes. Temos de pensar apenas no jogo", atirou Varane.

Depois, vê-se o avançado Antoine Griezmann, na pele de selecionador, a dar algumas instruções táticas junto a um quadro que tem a disposição das equipas, com Matuidi ao seu lado: "Às vezes o jogo está aqui, e tu estás ali. Desloco-me para aqui ou venho até aqui quando tivermos a posse de bola", diz o avançado do At. Madrid ao médio da Juventus.

A França acabaria por sagrar-se campeã do Mundo, batendo na final a Croácia por 4-2. Ao intervalo os gauleses venciam por 2-1, com golos de Mandzukic na própria baliza e de Griezmann de grande penalidade, enquanto pelos croatas marcou Perisic. Na segunda parte, Pogba e Mbappé marcaram para a França e Mandzukic pela Croácia.