Sebastian Vettel venceu este domingo o Grande Prémio da Bélgica, prova a contar para o Mundial de Fórmula 1, conseguindo a quinta vitória da temporada e a 52.ª da carreira.

O piloto alemão da Ferrari, que partiu do segundo lugar, encurtou assim a desvantagem para Lewis Hamilton para 17 pontos, uma vez que o britânico da Mercedes concluiu a prova na segunda posição, a 11.061 segundos. Max Verstappen (Red Bull) completou o pódio, a 31.372 segundos do vencedor.

O germânico dominou no asfalto de Spa-Francorchamps com grande autoridade e garantiu o triunfo importantíssimo para manter vivas as suas aspirações em recuperar o título mundial que conquistou em 2010, 2011, 2012 e 2013 e que é detido por Hamilton, numa fase em que faltam disputar oito corridas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A prova ficou ainda marcada por uma colisão que envolveu Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Charles Leclerc e que obrigou os três a abandonar a corrida.

O momento é impressionante, com Alonso a passar literalmente por cima de Leclerc. Veja aqui:

Após 13 das 21 provas do calendário, Hamilton lidera o campeonato do mundo, com 231 pontos, enquanto Vettel é o segundo, com 214. O finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), que abandonou na nona volta, segue em terceiro, com 146.