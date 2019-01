Veja os momentos que marcaram o Benfica-FC Porto (com vídeos)

1': Svilar nega o golo a Marega

Brahimi rematou a bola sofreu um desvio em Rúben Dias e foi parar aos pés de Marega que não conseguiu bater o guarda-redes do Benfica

2': Vaná defende cabeceamento de João Félix

Na sequência de um canto, João Félix cabeceia para a defesa de Vaná, mas depois os encarnados não conseguem a recarga

4': Rafa remata para defesa do guarda-redes portista

Na sequência de um canto de Pizzi, a bola sobra para Rafa Silva que obriga Vaná a defender no chão

24': Golo de Brahimi (0-1)

Gabriel perde a bola no meio-campo e o FC Porto inicia um ataque rápido, com Marega sozinho pela direita a rematar, Svilar a defender e na recarga Brahimi marca

28': Rafa atira à malhas laterais

Pizzi descobre Rafa na área, o extremo benfiquista remata, mas a bola desvia em Éder Militão e vai às malhas laterais da baliza de Vaná

31': Rafa Silva faz o empate (1-1)

Pizzi cruza da direita para Seferovic que remata contra Vaná e na recarga Rafa, sozinho na área, faz o empate

35': Marega faz o segundo do FC Porto (1-2)

Passe de Brahimi ao segundo poste para Corona, que toca para o meio onde aparece Marega a bater Svilar

45'+2: Golo anulado a Pizzi

Contra-ataque do Benfica com Seferovic na direita, a colocar em Rafa no meio, que entretanto deixa para Pizzi que atira para a baliza. O árbitro Carlos Xistra anula por alegada posição irregular de Rafa, uma decisão confirmada pelo VAR. Muitas dúvidas.

47': Seferovic perde o empate

Pizzi recupera a bola lança Seferovic em velocidade que, à saída de Vaná, rematou ao lado

54': João Félix falha o remate

André Almeida aparece na direita, vai à linha de fundo e cruza atrasado para João Félix que estava sozinho no coração da área, mas falhou o remate

66': Confusão na área com Vaná a resolver

Cruzamento de Pizzi para a pequena área, João Félix não consegue o remate e Vaná segura no meio da confusão

75' Rúben Dias faz um corte decisivo

Jogada de Brahimi a lançar Marega na direita, com o cruzamento do maliano a ser cortado no momento certo por Rúben Dias

87' Golo de Fernando Almeida (1-3)

Óliver Torres isola Fernando Almeida, que corre todo o meio-campo do Benfica e bate Svilar