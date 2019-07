Varandas: "Bruno Fernandes? Por 55 ou 62 milhões não sai de certeza"

Frederico Varandas garantiu esta segunda-feira que Bruno Fernandes não vai sair pelos valores que têm vindo a ser veiculados na imprensa.

"Não sei se há muitos ou poucos interessados. Muito se tem falado de valores, 55 milhões, 62 milhões... mas por isso não sai de certeza", afirmou o presidente do Sporting à RTP, no aeroporto de Lisboa.

O presidente do emblema de Alvalade frisou ainda que se o capitão sair "virão outros jogadores com qualidade", mas sem revelar se chegaram propostas pelo internacional português de 24 anos.

Bruno Fernandes tem sido apontado a diversos clubes ao longo dos últimos meses, sendo o Manchester United falado nos últimos dias como o mais forte pretendente do centrocampista dos verde e brancos.

Acuña de regresso

Entretanto, o argentino Marcos Acuña regressou esta segunda-feira ao trabalho, cumprindo exames médicos e testes físicos, no dia em que a equipa portuguesa viaja para Nova Iorque, onde vai defrontar o Liverpool.

Tal como o extremo, também o defesa central Sebastian Coates disputou a Copa América, mas o uruguaio já treinou sob as ordens do treinador Marcel Keizer, juntamente com Bruno Gaspar e Gelson Dala, igualmente regressados, mas da Taça das Nações Africanas de 2019.

No boletim clínico leonino continuam a constar o médio Battaglia, que recupera de uma intervenção cirúrgica na Argentina, o francês Rosier e o extremo Rafael Camacho, a contas com uma lesão muscular na coxa direita.

O Sporting parte esta segunda-feira às 23.30 para os Estados Unidos, onde volta a treinar na terça-feira e vai defrontar o Liverpool, campeão europeu, na quarta-feira, às 20.05 hora local (01.05 horas de dia 25 em Lisboa), no Yankee Stadium, em Nova Iorque.