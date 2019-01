Treinador alemão assume comando do lanterna vermelha da liga inglesa

Tottenham consolida 3.º lugar com golo no último suspiro

O técnico, de 36 anos, assinou contrato com os terriers até 2021, sucedendo no cargo a outro alemão, David Wagner, que abandonou a equipa da Premier League na semana passada, após o nono jogo seguido sem vencer na prova.

Siewert atuou, como futebolista, em clubes de escalões menores e iniciou a carreira de treinador nas seleções jovens da Alemanha, antes de assumir o comando do Rot-Weiss Essen, dos sub-19 do Bochum e, por fim, o conjunto sub-23 do Borussia Dortmund, que liderava desde 2017.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Huddersfield ocupa o 20.º e último lugar da Liga inglesa, com 11 pontos, 10 abaixo da linha de água.