Tiago Fernandes: "Temos uma esperança enorme de fazer pontos"

Presidente do Al Jazira confirma Keizer no Sporting

Sem querer falar de Marcel Keizer, que ao que tudo indica será o novo treinador do Sporting, o técnico interino dos leões diz estar "sempre pronto para ajudar" e que está "preparado para tudo", mas dirigiu o foco da conferência de imprensa para o Arsenal e para o jogo desta quinta-feira em Londres.

"O Arsenal é uma excelente equipa, sabemos do seu valor, mas temos uma esperança enorme de fazer pontos", vincou Tiago Fernandes. "Podem esperar a nossa equipa a entrar com ambição, atitude e para ganhar. Os nossos jogadores são profissionais inteligentes e com qualidade acima da média, que interpretam as ideias do treinador num curto espaço de tempo", acrescentou.

O treinador de 37 anos diz estar preparado para o melhor Arsenal, independentemente das escolhas de Unai Emery, e não acredita em facilidades, mesmo que os londrinos poupem jogadores. "Não estamos preocupados com as opções do treinador deles [Unai Emery], estamos preocupados com a nossa equipa. Se apresentar outros jogadores, vai apresentar jogadores frescos e com muita qualidade. Não jogamos apenas a jogar em nós, temos de ter em conta o adversário. Amanhã [quinta-feira] o segredo é jogarmos à Sporting, com ambição enorme e vontade ganhar. Já conhecia a equipa do Arsenal do jogo da primeira volta. Vamos preparar-nos para o melhor Arsenal. Pensamos jogo a jogo e não no que vem a seguir."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar do mediatismo do jogo do Estádio Emirates, Tiago Fernandes aparentou não estar nas nuvens com a ocasião. "Para nós, treinadores do Sporting, todos os jogos são grandes e para vencer. Faço aquilo que posso. É um prazer estar à frente de um grupo de jogadores com grande valor e profissionalismo. Vou continuar no Sporting sempre disponível para ajudar", rematou.

Bruno Fernandes finta novo treinador

Questionado sobre a chegada de Marcel Keizer para o comando técnico dos leões, Bruno Fernandes atirou para canto. "Foi o presidente do Al Jazira que confirmou, não foi o presidente do Sporting. O que interessa é o presente: o nosso treinador é o Tiago Fernandes e vamos respeitar as ideias dele", afirmou. "Jogadores não têm preferências. As escolhas são do presidente", acrescentou.