Sporting: sócios mais jovens estão com Benedito e os mais antigos com Ricciardi, revela sondagem

Há um conflito de gerações nas eleições do Sporting: os sócios entre os 18 e os 44 anos apoiam João Benedito enquanto os que têm mais de 55 anos estão com José Maria Ricciardi.

Ou seja, os associados com mais votos - têm entre os 11 e 15 - mostram total apoio ao líder da Lista B. Situação que pode ser determinante na votação de sábado em que será escolhido o sucessor de Bruno de Carvalho na presidência do clube.

Já os sócios com 1 a 5 votos estarão, segundo o estudo efetuada pela empresa Domp,sa, totalmente com o antigo jogador de futsal leonino.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este é um dos resultados de uma sondagem efetuada a pedido da Lista B às eleições de sábado (dia 8) e que dá um empate técnico entre João Benedito (Lista A, com 33% de intenções de voto), Frederico Varandas (Lista D, 29%) e José Maria Ricciardi (Lista B, 28%). A margem de erro deste estudo é de 3,71%.

Os resultados desta sondagem - efetuada a 1 de setembro no Estádio de Alvalade a 1017 sócios, tendo respondido por completo ao questionário apresentado 809 e destes ainda foram retiradas 122 respostas por os sócios não estarem no caderno eleitoral - contabilizam na lista liderada por José Maria Ricciardi as intenções de voto que tinha sido atribuídas a Pedro Madeira Rodrigues.

Uma decisão explicada no documento a que o DN teve acesso: "Face à notícia da desistência da Lista C em favor da Lista B, e tendo a lista C uma fraca expressão na intenção de voto, optámos por integrar esta no resultado da Lista B."

João Benedito terá 33% das intenções de voto, Frederico Varandas 29% e José Maria Ricciardi 28%

Quanto aos restantes três candidatos os resultados da votação dos 678 sócios (que correspondem a 3226 votos) foram: Dias Ferreira 6% das intenções de voto; Rui Jorge Pego 2% e Fernando Tavares Pereira 1%.

Neste trabalho a empresa Desenvolvimento Organizacional, Marketing e Publicidade SA questionou os sócios sobre que características consideravam importantes o futuro presidente do Sporting ter.

Neste ponto venceu a capacidade de liderança, seguindo a experiência empresarial, experiência como dirigente desportivo, conhecimento de futebol e capacidade para captação de financiamento.

Entre as três candidaturas com mais intenções de votos José Maria Ricciardi é considerado como o candidato com melhor experiência empresarial; João Benedito terá mais capacidade de liderança e Frederico Varandas é dos três aqueles que os sócios que responderam ao inquérito consideram ter mais conhecimento de futebol.

Dias Ferreira é considerado como o candidato com maior experiência como dirigente desportivo e Pedro Madeira Rodrigues era quem, na altura em que a sondagem foi efetuada ainda não tinha abdicado de participar nas eleições, teria maior capacidade para captar investimento para o clube.