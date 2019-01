Sporting pede a Proença para evitar entradas tardias de adeptos

Francis Obikwelu vai fazer visita guiada antes do clássico

Em carta enviada a Pedro Proença, o Sporting considera que "a privação de entrada dos adeptos é algo relevante (...), que afasta os adeptos dos estádios de futebol e, lentamente, da modalidade".

O Sporting critica a entrada tardia de adeptos nos jogos com o Vitória de Guimarães e Tondela, "onde já estavam decorridos aproximadamente 40 minutos do primeiro tempo, quando, finalmente, os adeptos e associados entraram no recinto".

Os leões lembram também "os momentos de tensão sentidos na deslocação à cidade vimaranense, em que vários autocarros onde seguiam adeptos do Sporting foram apedrejados, obrigando a mudanças na rota, resultado também da demora das operações de segurança, principalmente no que respeita à escolta do transporte".

Segundo o Sporting, no jogo de segunda-feira com o Tondela, que o clube lisboeta perdeu por 2-1, "apesar de não haver registo de violência", verificou-se "demora nas operações de revista dos adeptos, sem qualquer explicação por parte das autoridades, o que retardou a entrada no recinto".

O Sporting, atual quarto classificado da liga de futebol, a oito pontos do líder, o FC Porto, pede "uma ação por parte do presidente da Liga, de forma a que estes tipo de eventos não se repitam na Liga portuguesa".