Sporting multado devido ao comportamento da mascote Jubas

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu esta quarta-feira aplicar uma multa de 497 euros ao Sporting... devido ao comportamento da mascote dos leões, o Jubas, no final do jogo com o Marítimo.

A história é muito simples. No final da partida que os leões venceram por 2-0 os insulares, em Alvalade, Bruno Fernandes foi chamado para entrar no direto do superflash da SportTV. Esse espaço, e durante o direto, foi invadido pela mascote do Sporting numa altura em que Bruno Fernandes oferecia o prémio de melhor em campo ao colega Carlos Mané, que nesse jogo regressou à competição.

A situação foi descrita no relatório dos delegados da Liga e esta quarta-feira o Sporting foi condenado a pagar 497 euros de multa. Eis a justificação dos delegados no relatório ao jogo: "No final do jogo a mascote do Sporting, aquando o direto do superflash, entrou no relvado, colocou-se primeiro atrás do backdrop, depois na frente e abraçou o jogador do Sporting na entrevista, perturbando a normal realização da superflash".