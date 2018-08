Sorteio da Liga Europa: Sporting no grupo D... do Arsenal, do Garabag e do Vorskla Poltava

O Sporting já conhece a sorte na Liga Europa. Os leões de Peseiro ficaram no Grupo D, com Arsenal, Garabag e Vorskla Poltava. Um colosso e dois ilustres desconhecido, que vão obrigaram a duas longas viagens: à Ucrânia, para defrontarem o Vorskla Poltava, e ao Azerbaijão, para medir forças com o Qarabag, equipa que joga em Baku, cidade que vai receber a final a 29 de maio.

O Arsenal era um dos mais forte que podia em sorte calhar ao Sporting, a par do Chelsea em virtude de não serem cabeças de série. Além do mais o sucessor de Wenger é o rei da Liga Europa. Unay Emery já conquistou três seguidas e vai querer fazer o poker de conquistas pessoais.

Para o Qarabag, é o regresso às provas europeias, depois de uma estreia pouco auspiciosa, com apenas dois pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões na época passada. Quanto ao Poltava, é o regresso aos confrontos com equipas portuguesas, depois da eliminatória da Liga Europa em 2009/2010, diante do Benfica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Sporting é recordista de presenças e lembrou isso mesmo nas redes sociais. Também por isso terão ambições na prova secundária da UEFA.

O português Orlando Sá do Anderlecht tinha escolhido o seu grupo antes do sorteio: Chelsea, Sporting e Apollon Limassol... Mas ficou com Fenerbahçe, Dínamo Zagreb e Spartak Trnava.

Durante a cerimónia a UEFA foi ainda entregue o troféu de Jogador do Ano de 2017/18 da Liga Europa a Antoine Griezmann do At.Madrid. Diego Godín (At.Madrid) e e Dimitri Payet (Marselha) eram os outros nomeados.

Eis os 12 grupos de quatro equipas cada.

Os seis encontros da fase de grupos vão disputar-se a 20 de setembro, 4 de outubro, 25 de outubro, 8 de novembro, 29 de novembro e 13 de dezembro. A final está marcada para 29 de maio, no Estádio Olímpico de Baku (Azerbaijão)

Grupo A - Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurique e AEK Larnaca

Grupo B - Salzburgo, Celtic, Leipzig e Slavia Praga

Grupo C - Zenit, Copenhaga, Bordéus e Slavia Praga

Grupo D - Anderlecht, Fenerbahçe, Dínamo Zagreb e Spartak Trnava

Grupo E - Arsenal, Sporting, Garabag e Poltava

Grupo F - Olympiacos, Milan, Bétis e F91 Dudelange

Grupo G - Villarreal, Rapid Viena, Spartak Moscovo, Rangers

Grupo H - Lazio, Marselha, Eintracht Frankfurt e Apollon Limassol.

Grupo I - Besiktas, Genk, Malmö e Sarpsborg 08

Grupo J - Sevilha, Krasnodar, Standard Liège e Akhisarspor

Grupo K- Dínamo Kiev, Astana, Rennes e Jablonec

Grupo l- Chelsea, PAOK, BATE Borisov e Vidi