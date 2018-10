Souness defende que Mourinho deve deixar o Manchester United

Capitão do Man. United gostou de um 'post' a pedir saída de Mourinho: "Não li a legenda"

As críticas a José Mourinho continuam em Inglaterra. Desta vez foi Graeme Souness, ex-internacional escocês e treinador do Benfica que agora é comentador televisivo.

Em declarações à Virgin Media Sport, Souness considerou que Mourinho já não aparenta a mesma paixão de antigamente e defendeu que a sua saída do Manchester United seria o melhor cenário.

"Não sou nenhum perito em linguagem corporal, mas podemos observar pelo seu comportamento que Mourinho não é o mesmo homem. Podemos perceber que o seu discurso é triste, sem a mesma paixão. Julgo que ele sabe que está sob uma pressão extrema", começou por dizer.

Graeme Souness não tem dúvidas: "Penso que ele deve sair. No meu entender ele não está numa posição confortável. Entendo que ele está numa posição complicada, mas não vejo outra solução senão a saída. Não o vejo a conseguir mudar o ship brevemente."

O antigo treinador do Benfica na era Vale e Azevedo, ao contrário de muitos outros comentadores, não defende que Zidane seja o substituto ideal. "Eu não contratava o Zidane, até porque me parece que de momento o United não queira um grande nome. Se fosse eu a decidir, escolhia o Ryan Giggs", disse.

O treinador português está debaixo de fogo em Manchester. O clube não vence há quatro jogos (esta terça-feira empatou em casa com o Valência, na Champions) e está em 10.º lugar na Liga inglesa, já a nove pontos dos líderes Manchester City e Liverpool. Além dos resultados desportivos, Mourinho parece envolvido numa guerra de balneário, contestado por vários jogadores, e têm sido noticiadas várias desavenças com Paul Pogba, o jogador mais caro da história do clube.