O FC Porto começou sem muito gás, mas com habilidade suficiente para chegar ao intervalo a vencer por 2-0. Brahimi inventou o primeiro (com ajuda preciosa de André Pereira), André Pereira marcou em fora de jogo. Tudo em seis minutos. O VAR esteve em baixo, devido a avaria, entre o minuto 15 e 45.

Na segunda parte, Douglas, desinspiração e o poste impediram os dragões de voltarem a marcar. Já o Vitória foi enchendo o peito de confiança. Primeiro, Sérgio Oliveira derrubou Ola Jonh. André André bateu Casillas (63') de penálti. A equipa de Luís Castro manteve os olhos na baliza adversária e chegou ao empate por Tozé (76') e Davidson à reviravolta (88').

Veja resumo do jogo:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Vitória de Guimarães já não ganhava no terreno do FC Porto desde 1996: pelo mesmo resultado (golo do triunfo de zahovic...), a equipa então orientada por Jaime Pacheco bateu os azuis e brancos nas Antas. O FC Porto já não perdia em casa para o campeonato desde 2016.

O Feirense pode saltar isolado para a liderança se vencer este domingo o Boavista, em casa. As outras três equipas só com vitórias marcaram passo: empate no Benfica 1-1 Sporting e derrota desoladora dos campeões nacionais diante do Vitória.