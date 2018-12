Sérgio e a expulsão no Bessa: "Não estava na missa..."

Hernâni. Estava no banco a chave para o triunfo do FC Porto no Bessa

Sérgio Conceiçã recebeu ordem de expulsão do árbitro Hugo Miguel nos momentos seguintes ao golo de Hernâni, marcado aos 90+5 minutos do Boavista-FC Porto, que deu a vitória aos dragões no Bessa. O FC Porto falou em perseguição e o técnico, apesar dos regulamentos permitirem não foi à sala de imprensa falar do dérbi.

Hoje o treinador reagiu nas redes sociais. "Ser expulso por festejar assim ao fim de 90+5 de massacre na batalha do Bessa? Futebol é emoção, e ontem deixei-me contagiar", pode ler-se na publicação, com o técnico bem ao seu estilo lembrar que "não estava na missa", mas sim "na caminhada para ganhar o campeonato". Sim, porque, segundo Sérgio Conceição, o objetivo está bem definido:"Nós, no FC Porto, temos um objetivo bem definido: reconquistar o título que é nosso."