Saiba quem votou em Ronaldo e outras surpresas da Bola de Ouro

Luka Modric. Do inferno da guerra ao céu do futebol



Cristiano Ronaldo foi o segundo mais votado para o troféu Bola de Ouro, entregue pela revista France Football, que foi ganho por Luka Modric. O avançado português, contudo, ainda foi a primeira escolha dos jornalistas de 22 países - terminou com 476 votos, contra 753 do médio croata.

Eis os países que votaram em Cristiano Ronaldo como primeiro escolha (cada jornalista elegia cinco nomeados): Burkina Faso, Camarões, Canadá, Arábia Saudita, Botswana, Cabo Verde, Eslovénia, Jamaica, Jordânia, Guiné-Bissau, Quénia, Mali, Congo, Zimbabué, Zâmbia. Singapura, Paraguai, Moçambique, Macau, Portugal, Tajiquistão e Venezuela.

A Bola de Ouro é votada por representantes de jornalistas de todo o mundo (cada país votava em cinco nomes) e houve escolhas surpreendentes, pois nem todos elegeram os jogadores que à partida eram apontados como principais favoritos, casos de Modric, Griezmann, Mbappé, Messi ou Cristiano Ronaldo.

Provavelmente a votação mais curiosa surgiu de São Cristóvão e Neves, país situado nas Caraíbas, com o jornalista a eleger os nomeados por esta ordem: Neymar, Sergio Ramos, Luis Suárez, Alisson e Agüero. Ou seja, jogadores que nem sequer ficaram no top 10 final. Agüero, inclusivamente, foi o preferido o jornalista de Granada. E no Egito e na Palestina o preferido foi Salah.

Mas há mais. Karim Benzema, avançado do Real Madrid, foi eleito como primeira escolha pelo jornalista da República Centro-Africana. O defesa central francês Varane, do Real Madrid, ficou no primeiro lugar em países como o Luxemburgo, Índia e Suriname. E no Quirguistão consideraram o guarda-redes Thibaut Courtois como melhor do mundo. Já nas Bahamas e no Sri Lanka decidiram votar em Eden Hazard como primeira escolha.