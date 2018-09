Saiba quem apoia cada candidato às eleições do Sporting

Seis candidaturas aos órgãos sociais do Sporting, diferentes estratégias de campanha. Em relação aos apoios de personalidades ligadas ao clube e à sociedade em geral, Frederico Varandas e José Maria Ricciardi foram os únicos que reuniram uma extensa lista de nomes para compor uma Comissão de Honra.

O antigo diretor clínico do Sporting, o primeiro a apresentar-se como candidato, é quem leva a melhor na quantidade de notáveis, contando com os ex-treinadores do clube Jorge Jesus e Mário Lino, antigos futebolistas como Hilário, Slimani, Hugo Viana, Anderson Polga, Acosta, Juskowiak, Luisinho, Duscher e Beto, antigos atletas como Dionísio Castro, Fernando Mamede e Carla Sacramento, o antigo presidente António Dias da Cunha e os antigos dirigentes Luís Duque, Eduardo Barroso e Daniel Sampaio, os dois últimos com ligações às candidaturas de Bruno de Carvalho nas eleições anteriores.

Ricciardi, por sua vez, terá o apoio de Pedro Madeira Rodrigues, que desistiu em prol do banqueiro, mas há nomes mais sonantes como os antigos futebolistas Jorge Cadete e Marco Caneira, sendo que o antigo defesa vai ser integrado na estrutura do futebol como controller. Os antigos presidentes do clube Filipe Soares Franco e José Roquette, o antigo dirigente Vicente de Moura, os ex-ministros Eduardo Catroga e Eduardo Marçal Grilo, o empresário Alexandre Soares dos Santos, o presidente do Automóvel Clube de Portugal Carlos Barbosa, o banqueiro António Horta Osório, o economista Miguel Horta e Costa, o advogado Diogo Lacerda Machado e o ator e músico Vítor Espadinha são alguns dos elementos da Comissão de Honra de José Maria Ricciardi.

Visão bem diferente tem João Benedito. "Connosco, não haverá sócios de primeira nem de segunda; somos e seremos todos iguais enquanto sócios do Sporting", fez questão de dizer aquando do anúncio da sua candidatura. Ainda assim, tem nomes sonantes anunciados a ele, como André Cruz e Peter Schmeichel, campeões nacionais em 1999/00 que em caso de vitória serão diretor desportivo e assessor da administração para a área internacional, respetivamente.

Dias Ferreira também optou por não anunciar Comissão de Honra, mas o ex-vice-presidente para a área financeira Carlos Vieira já disse publicamente que apoiava o advogado. O antigo guarda-redes Ricardo Pereira será o team manager em caso de triunfo no sufrágio de dia 8.

Quem também divulgou alguns apoios sonantes foi Fernando Tavares Pereira, que no anúncio da candidatura teve a seu lado o ex-conselheiro leonino Rui Barreiro, o antigo presidente da Câmara Municipal de Loures Carlos Teixeira, o antigo treinador de kickboxingFernando Fernandes e o antigo ciclista Carlos Teixeira.

Já Rui Jorge Rego aposta tudo no seu diretor do futebol, o antigo lateral esquerdo internacional brasileiro Roberto Carlos, um nome sem ligação ao Sporting mas uma figura incontornável no futebol mundial.

Estes são alguns dos apoiantes conhecidos, sendo que nas listas aos órgãos sociais do clube de cada candidatura existem outros nomes bem conhecidos do universo leonino. Pode consultar essas listas aqui.