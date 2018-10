José Mourinho e Cristiano Ronaldo reencontram-se esta terça-feira, quando o Manchester United receber a Juventus em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões. A propósito deste reencontro, o DN recorda aqui umas declarações feitas pelo treinador português à SIC há uns anos, onde Mourinho conta a primeira vez que viu CR7 em ação num jogo de futebol.

Foi na temporada 2001/02, quando José Mourinho treinava a União de Leiria e assistiu a um jogo dos sub-17, entre os leirienses e o Sporting, e ficou logo com uma grande impressão do então jovem Ronaldo. "Disse aos meus adjuntos na altura: 'Epá, olha ali o filho do Van Basten'. Ele jogava a ponta de lança, com aquela elegância, aquela qualidade de movimento e técnica, muito semelhante ao Van Basten [...] nem sabia como ele se chamava", descreveu Mourinho na reportagem da SIC.

Anos mais tarde, Mourinho e Ronaldo reencontraram-se no Real Madrid, quando o treinador português foi contratado pelo clube e CR7 já era a grande estrela da equipa, entre 2010 e 2013.

Veja aqui o vídeo com as declarações de José Mourinho.