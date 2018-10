Rui Vitória: "Há um sentimento de tristeza e revolta"

Rui Vitória gostou da atitude dos seus jogadores esta quinta-feira apesar da derrota sofrida diante do Ajax, mas lamentou as ocasiões falhadas e o golo sofrido no último minuto, que já não permitiu às águias reagirem.

"Foi uma exibição de qualidade e não viemos aqui jogar para o pontinho. Não aproveitámos as oportunidades que tivemos e na Champions isto faz toda a diferença e paga-se caro. Na parte final, o jogo ia para o 0-0 mas a crueldade do futebol tem disto. Uma bola que praticamente vai fora, mas ressaltou e foi para a baliza", referiu.

Apesar de as contas do Grupo E estarem agora mais complicadas, com o Bayern e o Ajax com sete pontos, e o Benfica no terceiro lugar com três pontos, Rui Vitória não atira já a toalha ao chão. "Temos ainda dois em casa e que temos de ganhar. Depois vamos ao Bayern e temos de acreditar, porque quem joga desta maneira não merece esta penalização. A justiça do futebol há de repor-se noutra altura", considerou.

Vitória voltou a insistir na falha na finalização. "Sabíamos que tínhamos de ser rigorosos e criámos oportunidades. Mas uma equipa na Champions que tem as bolas que nós tivemos, de oportunidades de golo, tem de materializar porque pode pagar caro. Foi um minuto doloroso mas não belisca nada. Há um sentimento de tristeza e revolta. Temos dois jogos em casa e um fora para repor a verdade."

Pizzi lamentou no final o golo tardio sofrido pelo Benfica que ditou a derrota. "Acaba por ser um resultado injusto. Entrámos fortes, concentrados, sabendo que íamos ter um adversário complicado pela frente. Estivemos bem defensiva e ofensivamente, mas infelizmente sofremos aquele golo na parte final. Não merecíamos este resultado por tudo aquilo que fizemos", referiu.

Sentimento igual teve Gedson Fernandes, que esta terça-feira foi titular no onze do Benfica. "Estamos tristes, pois queríamos a vitória. Agora temos de levantar a cabeça e lutar pelo nosso objetivo. O golo do Ajax surgiu no último minuto, foi um lance infeliz."

Também Jardel, o capitão do Benfica, achou "o resultado amargo", considerando que o Benfica fez um bom jogo: "Este golo no último minuto deixa-nos tristes por tudo o que fizemos no jogo. Tivemos oportunidades, mas infelizmente não conseguimos marcar. Agora há que levantar a cabeça e acreditar que o apuramento ainda é possível."