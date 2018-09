Rui Vitória: "Foi uma vitória justa num jogo esquisito"

Rui Vitória, treinador do Benfica, considerou que a vitória frente ao Rio Ave, por 2-1, no arranque da Taça da Liga, "foi justa num jogo esquisito".

"Defrontamos uma equipa muito boa num contexto muito diferente com vários jogadores que estão a jogar pela primeira vez e muitos outros que chegaram recentemente das seleções. Tivemos dinâmicas diferentes das habituais, mas conseguimos fazer coisas muito boas", assumiu o treinador dos encarnados.

O facto de ter considerado um jogo esquisito é justificado por Rui Vitória: "Nós a querermos impor a nossa forma de jogar, mas houve muita paragem, quezílias... Ficámos em vantagem, fizemos o segundo e podíamos ter aproveitado uma ou outra bola para sentenciar o jogo, mas não o fizemos. O adversário fez um golo, mas fica a vitória, num contexto difícil."

O técnico esclareceu que a ausência de alguns jogadores "não foi para descansarem", mas sim "por estarem com alguma limitação física". "Claro que esta competição permite dar minutos a outros jogadores, nunca perdendo o objetivo fundamental, que é ganhar", sublinhou.

A renovação de Salvio

Quem esteve em grande plano na partida com o Rio Ave foi Salvio, com um golo e uma assistência. Questionado sobre a demora na renovação do contrato do argentino, Rui Vitória foi evasivo: "Ali dentro não entramos com questões particulares, com renovações ou saídas. Nem há motivo para isso. Quem dirige tem a sensibilidade para saber os vários timings para se fazerem as coisas. Não estou nada preocupado com isso."

O processo e-toupeira

Questionado sobre se o processo e-toupeira afeita os jogadores, Rui Vitória reagiu com alguma ironia. "Cá dentro, também somos seres humanos, temos olhos, ouvidos e cabeça para pensar. Percebemos o contexto que nos envolve, mas isto dá-nos capacidade para lidar com a situação de forma inteligente. Com as obras que houve, para chegar ao nosso balneário temos de passar quatro portas. Se for por aí, estamos bem blindados. Os meus jogadores têm sido fantásticos, têm percebido tudo e têm uma enorme capacidade mental. E isto não é de agora, já vem de há três anos para cá..."

Jogos à porta fechada

A possibilidade de o Benfica ser obrigado a jogar dois jogos à porta fechada na Luz também mereceu o comentário do treinador do Benfica. "Isso é falar de ses. Estamos a falar de uma suposição. Calma. A minha área é preparar a equipa e gerir os jogadores, tendo-os preparados técnica, tática, física e mentalmente. Perante as situações, se elas surgirem, peçam-me a opinião que logo a darei. Agora, estar a falar de uma suposição? Temos mais coisas em que nos focar nesta altura."