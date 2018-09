Rui Vitória: "A diferença esteve na qualidade do Bayern"

A vitória esperada do Bayern com o carimbo de um menino da casa

Rui Vitória, treinador do Benfica, admitiu que a vitória do Bayern Munique, por 2-0, no Estádio da Luz, "esteve na finalização e na qualidade daquela que é uma das maiores equipas da Europa".

Apesar do desfecho da partida, o técnico dos encarnados elogia que a sua equipa "teve uma postura determinada e convicta, acabou por conseguir dividir o jogo, tal como tínhamos falado antes, e jogar no meio campo adversário". O técnico sublinhou que "o Benfica fez 14 remates à baliza do Bayern, algo que ninguém conseguiu esta época".

O técnico lamentou depois a forma como a sua equipa concedeu os golos: "Sofremos os golos em transições rápidas, algo que não costumamos deixar acontecer, pois devíamos ter parado as jogadas. Depois, não aproveitámos algumas das oportunidades que criámos e neste tipo de jogos, tem de se ter maior aproveitamento."

"Queriamos vencer mas, mas esta é uma equipa com muita experiência que domina todos os momentos do jogo. Temos a noção que o Bayern está acima de todas as outras do nosso grupo, este jogo já acabou e agora com as outras equipas vamos lutar pelo apuramento, ainda para mais jogando da forma como fizémos hoje", sublinhou.

O golo de Renato Sanches também não deixou Rui Vitória indiferente. "Fico contente com o aplauso dos adeptos ao Renato, pois é sinal do reconhecimento do trabalho que ele fez aqui. No fundo, ele mostrou neste jogo aquilo que aprendeu na formação do Benfica e a razão pela qual o Bayern se enamorou por ele. Que este golo o possa elevar para um patamar elevado. Fez um excelente jogo e desejo-lhe a maior sorte daqui para a frente."