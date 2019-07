Rony Lopes: "Se João Félix vale isto, então Bruno Fernandes vale quanto?"

Félix faz disparar para quase 800 milhões de euros as compras do Atlético na era Simeone

Rony Lopes passou cinco temporadas nas camadas jovens do Benfica, saindo em 2011 para o Manchester City, mas não hesita em questionar os 127,2 milhões de euros pagos pelo Atlético Madrid para contratar João Félix e comparou este caso com o do capitão do Sporting, Bruno Fernandes.

"A mim surpreende-me porque são números muito elevados. Às vezes até estou na conversa com alguns amigos e começo a questionar: se João Félix vale isto, então por exemplo Bruno Fernandes vale quanto? Um médio que marca 30 golos vale quanto então?", afirmou o internacional português em entrevista à Sport TV.

O médio do Mónaco, 23 anos, esclarece que a verba despendida "não é culpa do João" porque "são os clubes que metem estes valores". "É muita pressão para um jogador tão jovem assim. Tem qualidade, mas ainda é jovem e tem muita coisa a aprender. São números muito elevados", acrescentou.