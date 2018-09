Emre Can lamenta comentário sexista sobre a expulsão de Ronaldo

Treinador da Juventus diz que expulsão de Ronaldo já faz parte do passado

Cristiano Ronaldo foi suspenso por um jogo na Liga dos Campeões, depois de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na partida da Juventus contra o Valencia.

O português vai falhar a partida contra os suíços do Young Boys a 2 de outubro, mas vai poder alinhar pelo clube de Turim contra o Manchester United em Old Trafford, a 23 do mesmo mês.

Cristiano Ronaldo foi expulso aos 30 minutos do jogo com o Valência depois de um lance dividido com Murillo, que o árbitro alemão Felix Brych interpretou como tentativa de agressão.

Foi a primeira vez que o capitão da Seleção Nacional viu um cartão vermelho direto em 154 jogos na prova rainha da UEFA, e a 11.ª da carreira (quatro vezes pelo Manchester United, seis pelo Real Madrid e uma pela Juventus).

A decisão de Brych foi muito contestada pelos jogadores da Juventus e também pelo português, que não escondeu a frustração. "Eu não fiz nada", afirmou Ronaldo, que acabou por abandonar o relvado em lágrimas.