Renato Sanches: "Eu não sou um adepto, eu faço parte da família do Benfica"

A vitória esperada do Bayern com o carimbo de um menino da casa

Renato Sanches foi o homem da noite no Estádio da Luz, iniciou as jogada dos golos do Bayern Munique e marcou o segundo, num momento que foi aplaudido pelos adeptos benfiquistas, algo que sensibilizou o jogador.

"Eu não sou um adepto do Benfica, eu faço parte da família do Benfica. Eles tratam-me como família e agradeço muito todo o apoio que me têm dado nestes anos todos enquanto profissional. Quero agradecer do fundo do coração", disse o médio formado no Seixal e que foi considerado o melhor em campo para a UEFA.

"Não festejei por respeito e porque é o meu clube do coração. Fico muito contente por ter jogado e ter feito este golo. Foi um grande orgulho por ter jogado no Benfica, onde estive quase dez anos. É o clube do meu coração e onde aprendi a jogar futebol. Foi muito bom para mim jogar neste jogo da Liga dos Campeões frente ao Benfica", acrescentou.

Renato Sanches fez votos para que "o Benfica consiga passar em segundo lugar", garantindo que irá continuar "a trabalhar muito" para conseguir impor-se no Bayern.