Real Madrid mostra os detalhes do novo Santiago Bernabéu

O Real Madrid mostrou este domingo no Twitter um vídeo em que se pode ver o aspeto do Estádio Santiago Bernabéu depois da remodelação que tem previsto sofrer.

A principal novidade é a colocação de uma cobertura retrátil, mas também vão haver alterações nas zonas adjacente, como no Paseo de la Castellana, na rua Rafael Salgado e na praça Padre Damián. No interior do estádio, existirá um ecrã a 360º, por baixo da cobertura.

A reforma do Santiago Bernabéu também vai permitir o aumento do número de lojas, a criação de novos espaços de convívio e entretenimento e a ampliação do museu.