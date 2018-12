Real Madrid humilhado em casa pelo CSKA Moscovo

O Real Madrid foi humilhado esta quarta-feira no Santiago Bernabéu pelo CSKA Moscovo, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os russos venceram por 3-0, mas nem assim evitaram a saída das provas europeias desta época. Esta foi a maior derrota de sempre dos merengues em casa na história das competições da UEFA.

Com o primeiro lugar do grupo G assegurado, o treinador Santiago Solari procedeu a várias alterações no onze merengue, mas nada fazia prever aquilo que aconteceu. É que ao intervalo o CSK já vencia por 2-0, com Chalov (37') e Schennikov (43') a baterem o guarda-redes Courtois.

Nem a entrada das estrelas Gareth Bale e Toni Kroos permitiram aos tricampeões europeus dar a volta ao marcador, tendo os russos ampliado a vantagem naquilo que foi um autêntico escândalo, coube ao islandês Arnór Sigurdsson fechar as contas de um triunfo histórico do CSKA, que ainda assim deixou o Santiago Bernabéu com um sabor amargo, pois este resultado não evitou que a equipa ficasse no último lugar do grupo.

Isto porque na outra partida do grupo, o Viktoria Plzen recebeu e venceu a Roma, que já estava apurada para os oitavos de final, por 2-1. Os checos garantiram assim a passagem para a Liga Europa, pois terminaram com os mesmos sete pontos do CSKA, mas beneficiou de ter vantagem no confronto direto.

Kovarík adiantou os checos no marcador aos 62 minutos, tendo na resposta Cengiz Ünder feito o empate para os romanos. Coube a Chory marcar o golo do Viktoria Plzen (72'), que garantiu a continuidade na Europa do futebol.