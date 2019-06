Rafa Silva renova até 2024 e fica blindado por 80 milhões de euros

O Benfica anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Rafa Silva por mais três temporadas, sendo agora válido até 30 de junho de 2024.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados revelam ainda que o extremo de 26 anos fica com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros (era de 60). Rafa Silva chegou ao Benfica em agosto de 2016, tendo na altura o Benfica pago 16,4 milhões de euros ao Sp. Braga.

Rafa nasceu para o futebol no Barreiro, cresceu em Alverca e começou a dar nas vistas no Feirense, ainda com idade de júnior. Nunca passou despercebido em campo, pela velocidade que sempre conseguiu impor às suas ações.

Foi assim que se destacou no clube de Santa Maria da Feira e foi contratado pelo Sp. Braga, numa altura em que tinha outros convites igualmente tentadores. A partir daí, começou a sua ascensão no futebol português até chegar à seleção nacional.

Em três temporadas, atuou em 125 jogos oficiais pelos bracarenses, ao serviço dos quais apontou 26 golos. Foi assim que no início da temporada 2016/17 Rafa se tornou um dos principais reforços do Benfica, tendo sido a maior transferência de sempre entre clubes portugueses (16,4 milhões de euros). Esta foi, contudo, a sua época de afirmação no Benfica, uma das figuras do título, terminando a época com 44 jogos e 21 golos apontados em todas as competições.