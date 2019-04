Portugal tem 653 golos na Champions. 19% foram marcados por CR7

Portugal ocupa o oitavo lugar no ranking de golos marcados na história da Taça/Liga dos Campeões, criada em 1955. Estes dados foram lançados num vídeo no Youtube tendo por base os dados do site worldfootball.net, considerando as nacionalidades dos jogadores que marcaram golos na principal competição da UEFA.

Portugal chegou a ocupar o quarto lugar da tabela nos anos 60, apenas superado por Alemanha, Espanha e Hungria, mas atualmente mantém-se no top 10 com 563 golos marcados, à frente dos jogadores argentinos (632) e escoceses (446), que fecham o ranking.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Alemanha lidera esta tabela com 1171 golos marcados, seguido pela Espanha com 1086, fechando o pódio com os jogadores brasileiros, com 1007 remates certeiros. Estas são as três nacionalidades que superam os mil golos marcados nesta prova.

A posição de destaque de Portugal muito se deve aos 124 golos marcados por Cristiano Ronaldo nesta prova (19% do total dos jogadores portugueses), da qual é o melhor marcador de todos os tempos, mas também de Eusébio que ocupa o 11.º lugar com 46 remates certeiros. Os terceiros portugueses com mais remates certeiros na história da Champions são José Augusto e Luís Figo, ambos com 24.

Eis o top 10 de golos por nacionalidade dos jogadores:

1.º Alemanha, 1171

2.º Espanha, 1086

3.º Brasil, 1007

4.º França, 923

5.º Holanda, 811

6.º Inglaterra, 717

7.º Itália, 690

8.º Portugal, 653

9.º Argentina, 632

10.º Escócia, 446