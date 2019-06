Portugal recebe prémio de 10, 5 milhões

O triunfo de Portugal na Liga das Nações em futebol vale 10,5 milhões de euros. A seleção recebeu pela participação 2,25 milhões de euros (ME), quase mais 50% em comparação aos 1,5 ME estipulados de início. Depois amealhou mais 2,25 ME por ter ganho o grupo A (com Itália e Polónia).

O triunfo final na competição garantiu um encaixe de mais seis ME, o que perfaz um total de 10,5 ME. Portugal, que venceu a liga A de apuramento, era o único país que podia chegar a esses valores. Isto porque os valores atribuídos às restantes Ligas (B, C e D) foi menor. Para a Liga B o máximo possível a receber era de três ME no total, entre a participação e a vitória na Liga, para a Liga C era de 1,625 ME, e para a Liga D de apenas 1,875 ME.

O finalista vencido (a Holanda) recebe 4, 5 milhões.

E livres de impostos. O regime fiscal especial para as entidades organizadoras, clubes e desportistas envolvidos nas finais da Liga das Nações e Supertaça Europeia foi aprovado há cerca de duas semanas e já entrou em vigor depois de o diploma ter sido esta terça-feira publicado em Diário da República. Em causa está a criação de um regime que atribui isenção de IRS e de IRC aos rendimentos dos participantes.

Além dos valores ganhos pela seleção nacional e Federação Portuguesa de Futebol há ainda as diurnas, valor pago por cada dia que os jogadores que estão aos serviços das seleções. Acresce a isto o prémio que cada federação resolve distribuir pelo atletas em caso de vitória na prova.

A fase final da Liga das Nações em futebol, que contou com as seleções de Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra realizou-se no Porto e Guimarães e poderá ter tido um impacto de 150 milhões de euros na economia portuguesa, segundo uma análise do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).