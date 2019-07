Portugal é campeão do Mundo. O 16.º troféu conquistado 16 anos depois

Cresceu no Restelo e brilha no Barça. João é o melhor hoquista do mundo

Portugal é campeão mundial de hóquei em patins. Este domingo a equipa liderada por Renato Garrido venceu a Argentina, por 2-1, nas grandes penalidades depois um nulo no marcador no tempo regulamentar, e colocou a seleção nacional no topo do mundo outra vez.

O último título mundial tinha sido conquistado em 2003 sob os comandos de Vítor Hugo, num torneio realizado em Oliveira de Azeméis, sendo preciso recuar 26 anos para encontrar o último título conquistado pela seleção nacional fora de casa, que no caso foi em Itália.

Sem Jorge Silva (castigado), mas com António Livramento presente na braçadeira, o capitão João Rodrigues, levantou o troféu conquistado muito graças a Ângelo Girão. O guarda-redes do Sporting foi decisivo nos jogos com Itália e Espanha e este domingo outra vez frente à Argentina nas grandes penalidades. Girão, que começou a praticar hóquei em patins a nível federado nos escalões de formação do Vigorosa, passando depois pelo FC Porto, onde esteve durante dez temporadas, e pelo Gulpilhares, Académica de Espinho e Valongo (onde foi campeão) antes de se mudar para o Sporting em 2015-16, junta assim o título mundial de seleções ao europeu conquistado pelos leões há um mês. Muitos dizem que é o melhor guarda-redes do mundo e ele mostrou no mundial que é muito bem capaz de o ser.

Em Barcelona, cidade onde o hóquei português conseguiu o pior resultado da sua história em grandes competições - um 4.º lugar nos Jogos Olímpicos -, graças a uma derrota com a Argentina na meia-final dos Jogos Olímpicos Barcelona 92. A seleção portuguesa vingou ainda a derrota com os argentinos no mundial do Recife, no Brasil, em 1995 (5-1) e voltou a erguer um troféu em solo espanhol, o que já não acontecia desde 1950, em Madrid, na final disputada com a anfitriã Espanha.

Como foi o jogo

Numa partida equilibrada e emotiva, a falta de eficácia portuguesa foi compensada pela atuação de Ângelo Girão entre os postes, em que defendeu praticamente tudo, principalmente quatro penáltis no desempate.

A final principiou com oito jogadores em pista que jogaram na última época no campeonato português, e com a primeira situação de perigo a surgir pelo sportinguista Gonzalo Romero, aos 9 minutos, com um remate ao ferro da baliza do colega de equipa Ângelo Girão.

O jogo abriu, ganhou velocidade e, em poucos minutos, sucederam-se as situações de golo em ambas as balizas, por David Paez, aos 12', e Matias Pascual, aos 14', para a Argentina, e por Telmo Pinto, aos 13', e Gonçalo Alves, aos 17', para Portugal. Depois o guarda-redes Ângelo Girão defendeu uma grande penalidade e negou o golo, por duas vezes, ao benfiquista Lucas Ordónez. Já Hélder Nunes, aos 20 e 25 minutos, colocou à prova os reflexos do guarda-redes Valentin Grimalt, enquanto Nicolia, do Benfica, viu o gigante Girão negar, uma vez mais, o golo, aos 24'.

A segunda parte principiou como acabou a primeira, com duas situações de perigo para ambas as balizas, por Telmo Pinto, aos 26 minutos, num contra-ataque rápido, e por Lucas Ordóñez, aos 28', com um remate à meia volta na área lusa. O perigo voltou a rondar a baliza portuguesa aos 30 minutos, mas o guarda-redes Ângelo Girão voltou a negar a hipótese de golo ao argentino Carlos Nicolia, por duas vezes, que falhou a tentativa de converter um livre direto, bem como a recarga.

Aos 32 minutos, Hélder Nunes não conseguiu converter em golo um livro direto e a Argentina dispôs, de seguida, de várias situações de perigo, uma das quais levou a bola ao ferro da baliza de Ângelo Girão. Depois um contra-ataque rápido da seleção portuguesa foi transformado na décima falta de equipa e livre direto, mas Ângelo Girão voltou a vestir o fato de super-herói e voltou a negar a hipótese de golo a Pablo Alvarez.

A igualdade a zero manteve-se no final do tempo regulamentar e o jogo arrastou-se para o prolongamento, período em que o guarda-redes Girão, aos 53 minutos, voltou a ser enorme, ao defender duas grandes penalidades e levando o jogo para as grandes penalidades.

Ficha de jogo

Jogo no Palau Blaugrana, em Barcelona.

Argentina - Portugal, 0-0, após prolongamento.

Grandes penalidades:

1-0, Carlos Nicolia.

1-1, Gonçalo Alves.

1-1, Martin Pascual (defendeu Ângelo Girão).

1-1, João Rodrigues (defendeu Valentin Grimalt).

1-1, Pablo Alvarez (defendeu Ângelo Girão).

1-2, Hélder Nunes.

1-2, Lucas Ordõñez (defende Ângelo Girão).

1-2, Rafa (defende valentin Grimalt).

1-2, Martias Platero (defende Ângelo Girão).

Sob a arbitragem de Oscar Valverde e Sergi Mayor, de Espanha, as equipas alinharam com:

Argentina: Valentin Grimalt, Carlos Nicolia, Lucas Ordóñez, Matias Platero e Reinaldo Garcia. Jogaram ainda Matias Pascual, Pablo Alvarez, David Paez e Gonzalo Romero.

Treinador: Jose Luis Paez.

Portugal: Ângelo Girão, José 'Rafa' Costa, Henrique Magalhães, João Rodrigues e Hélder Nunes. Jogaram ainda Telmo Pinto, Miguel 'Vieirinha' e Gonçalo Alves.

Treinador: Renato Garrido.

Ação disciplinar: cartão azul para Lucas Ordóñez (32).

Assistência: cerca de 3000 espetadores.