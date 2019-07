Perin: "Benfica é uma aventura excitante"

Perin foi apanhado a embarcar para Lisboa e não fugiu ao assunto Benfica. "Rui Costa e o treinador queriam-me muito. O Rui foi convincente e desde o início que não tive dúvidas. Sempre quis experimentar uma aventura no estrangeiro e a oportunidade chegou agora", disse esta quarta-feira o guarda-redes à Sky Sport Itália .

"É uma aventura excitante, mal posso esperar para começar. Agradeço à Juventus por esta oportunidade: estou feliz e quero voltar a jogar", afirmou o italiano na hora de dizer adeus à Juve e olá ao Benfica: "Não vejo a hora de começar"

O jogador está a recuperar de lesão, mas promete estar recuperado "em setembro".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mattia Perin, de 26 anos, vai reforçar a baliza do Benfica e é esperado esta quarta-feira em Lisboa para assinar um contrato válido por cinco temporadas com o clube da Luz (negócio incluiu a transferência do jovem benfiquista João Ferreira no sentido inverso).

Nascido em Latina, a noroeste de Roma, o guarda-redes tem um longo historial de lesões, mas que nunca foram impeditivas de ter clubes interessados. Prova disso foi o facto de a Juventus o ter contratado ao Génova na temporada 2018-2019, quando Buffon saiu para o Paris Saint-Germain.

Desde a temporada 2010-2011, quando se estreou profissionalmente, Perin esteve mais de 500 dias parado devido a lesões. As épocas 2015-2016 e 2016-2017 foram autênticos calvários para o guardião internacional italiano, que sofreu mazelas muito graves que o deixaram bastante tempo fora dos relvados.