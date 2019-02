Duelo Évora-Pichardo adiado. Cubano ausente dos Campeonatos de Portugal

Pedro Pichardo é o grande ausente dos Campeonatos de Portugal de pista coberta, que este fim de semana se realizam em Pombal, a par das principais meio-fundistas de Sporting e Benfica. O atleta do Benfica, campeão de Portugal no ano passado, no triplo salto, não compete este fim de semana, preferindo resguardar-se para a final de clubes, que se realiza oito dias depois, em Braga.

O seu colega de equipa David Lima também é uma ausência confirmada, assim como as meio-fundistas Sara Moreira, Jessica Augusto, Salomé Rocha, Catarina Ribeiro (todas correram pelo Sporting na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato) e Dulce Félix, do Benfica.

De resto, todos os melhores portugueses deste ano, os que já conseguiram qualificação para Glasgow e os que estão perto, constam das listas de inscritos para os Campeonatos, que se realizam no sábado (das 14:00 às 19:30) e no domingo (das 10:30 às 13:00 e das 14:30 às 18:45), em Pombal.

Entre os atletas que têm qualificação para Glasgow, avulta a presença de Nelson Évora (Sporting), que tem sete títulos de campeão de triplo salto e que detém a melhor marca de Portugal deste ano (16,61), e de Patrícia Mamona (Sporting) e Susana Costa (A. Fernanda Ribeiro), também no triplo salto, ambas com seis títulos cada.

Nos restantes saltos, realce para o comprimento masculino, com os benfiquistas Ivo Tavares (7,79) e Marcos Chuva (7,68) - este que conta com quatro títulos -, e ainda o sportinguista Miguel Marques (7,56) em despique com vista aos mínimos (7,95 metros), o mesmo podendo acontecer em femininos, embora aqui Eveleise Veiga leve vantagem (6,40).

Arnaudov contra Marco Forte e Francisco Belo

No lançamento do peso, Tsanko Arnaudov está melhor colocado para obter o seu quarto título (e competirá Marco Fortes, que tem 13 títulos de campeão), com Francisco Belo a tentar a qualificação para Glasgow. Nos 60 barreiras, Olímpica Barbosa (Sporting) é a grande favorita, e está a sete centésimos da qualificação para Glasgow, o que poderá acontecer em Pombal.

De entre os atletas que têm qualificação, estarão presentes os mais recentes, os especialistas de 1.500 metros Paulo Rosário (Sporting), detentor da melhor marca do ano, e Emanuel Rolim (Benfica), sendo interessante ver se a prova será rápida, para uma melhoria de ambos, ou se será mais tática.

A velocidade estará no topo das atenções. Em masculinos, a corrida de 60 metros tem um qualificado, Carlos Nascimento, do Sporting, e tem 'candidatos' a acompanhá-lo, o benfiquista Diogo Antunes (a quem falta um centésimo para Glasgow) e o também sportinguista Ancuian Lopes (a dois centésimos). Nos 60 metros femininos, Lorene Bazolo, Sporting, tem mínimos e é a candidata ao título, mas tem duas atletas a 'pisar-lhe os calcanhares', as benfiquistas Tamiris de Liz, brasileira, e Delphine Nkansa, belga, isto em termos apenas de corrida.

Perto dos mínimos (faltam três centésimos) está Cátia Azevedo, do Sporting, que, além de estar inscrita nestes campeonatos, surge na lista de inscritos no meeting de Gent, na Bélgica, no mesmo dia da prova dos 400 metros em Portugal.

Na marcha, em masculinos, competirá o homem com mais títulos em pista coberta, o sportinguista João Vieira, que tem 18 títulos. Em femininos, a atleta com maior número de títulos, Carmo Tavares (23), já não compete, e das 20 mais campeãs, apenas está Ana Cabecinha, do Pechão, com oito títulos na marcha.