Paulo Nunes sagra-se vice-campeão mundial de aquabike

O piloto português Paulo Nunes sagrou-se esta sexta-feira vice-campeão mundial de aquabike, em motonáutica, na disciplina de freestyle, ao terminar em segundo lugar na derradeira etapa do campeonato, disputado em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

A jornada final, disputada em águas do Golfo Pérsico, que encerrou o campeonato do mundo e que contou ainda com as participações dos portugueses Christophe Agostinho, em runabout GP1, e de Joana Graça, em ski ladies GP1, foi de sonho para Paulo Nunes.

O piloto português superou o rival italiano Roberto Mariani, que lutava ainda pelo segundo lugar do Mundial, e terminou na segunda posição, atrás do piloto 'da casa', Rashid al Mullah, que venceu as três mangas e se sagrou campeão do mundo.

Paulo Nunes disse, no final da prova e com a bandeira portuguesa na mão, que continuava "a tremer de emoção", pois alcançar o segundo lugar "foi o culminar de um enorme esforço a todos os níveis, pessoal, familiar, profissional e desportivo".

O presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM), Paulo Ferreira, disse estar "orgulhoso por, uma vez mais, ver os pilotos portugueses a brilharem ao mais alto nível, com resultados de enorme valia e importância para a motonáutica e o desporto nacional".