Os agradecimentos de Sérgio Conceição chegaram aos cozinheiros do Olival

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para exultar o triunfo de quarta-feira dos dragões sobre os alemães do Schalke, por 2-0, que permitiu à equipa portista atingir os oitavos-de-final da Liga dos Campeões a uma jornada do fim da fase de grupos.

Nos agradecimentos, o treinador do FC Porto fez questão de não se esquecer de ninguém, considerando que se tratou de "um triunfo de todo o FC Porto", e por isso na sua mensagem recordou o papel dos tratadores da relva e até dos cozinheiros do centro de estágio do Olival.

Alé do prestígio em termos desportivos, o triunfo do FC Porto diante do Schalke permitiu à SAD portista um encaixe financeiro significativo, dado que ao prémio de vitória (2,7 milhões), os dragões juntaram ainda um bolo de 9,5 milhões de euros pela passagem aos oitavos-de-final da prova milionária. No total, esta campanha europeia já rendeu ao clube 65,2 milhões de euros. E caso na última jornada vençam o Galatasaray garantem mais 2,7 milhões. É caso para dizer que o FC Porto tem mesmo razões para festejar...