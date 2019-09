"Oh my God". Jesus teve um apagão e esqueceu-se do nome de Kaká

O Flamengo venceu o Avaí por 3-0, neste sábado, passou para líder provisório e Jorge Jesus voltou a ser protagonista. Não só pelo triunfo, mas por um apagão na conferência de imprensa após o jogo, quando se esqueceu do nome de... Kaká, internacional brasileiro que foi considerado o melhor jogador do mundo em 2007 e que passou por clubes como o AC Milan e o Real Madrid, entre outros.

A história é simples. Na conferência de imprensa, Jesus fez questão de elogiar Reinier, jovem jogador de 17 anos do Flamengo que marcou o último golo do jogo. Mas na hora de traçar uma comparação com Kaká, o treinador português esqueceu-se do nome do internacional brasileiro e só chegou lá com a ajuda dos jornalistas. "[Reinier] tem coisas muito parecidas com um jogador brasileiro que saiu muito jovem para o estrangeiro... agora passou-me o nome dele... oh my God... que foi jogar para o Milan. Não, não é o Paquetá. Kaká, exatamente", referiu Jesus, em mais um momento bem-disposto das suas conferência de imprensa.