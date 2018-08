O melhor jogador do mundo desta vez não foi o melhor da Europa...

É raro e já não acontecia desde 2016, mas, desta vez, Cristiano Ronaldo não venceu! O português não esteve presente na cerimónia da UEFA e por isso não viu Luka Modric (Real Madrid) ser eleito o de melhor jogador do ano. Ele, Ronaldo ficou em segundo lugar e o egípcio Mohamed Salah (Liverpool).

Luka Modric, que também conquistou a Liga dos Campeões ao lado de Ronaldo e foi eleito melhor jogador do Mundial 2018, na Rússia, onde a Croácia atingiu a final, perdendo para a França, acabou por bater CR7 por 90 pontos.

Já o avançado Mohamed Salah do Liverpool foi finalista da Liga dos Campeões e terminou a competição com dez golos, além dos 32 golos em 36 jogos na Liga Inglesa, foi terceiro.

Melhor avançado e melhor golo para CR7

Vencedor do prémio em 2013-14, 2015-16 e 2016-17, Cristiano Ronaldo era a favorito ao ceptro europeu, mas foi o croata que o levou para casa durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se realizou esta quinta-feira no Mónaco. Sem a companhia de Lionel Messi, vencedor do prémio em 2010-11 e 2014-15, CR7 também não saiu vencedor.

Desta vez, de nada valeu a Ronaldo a conquista da quinta Champions, pelo Real Madrid, e o título de melhor marcador da prova rainha da UEFA. O troféu foi para um ex-colega de equipa, que além da conquista da Champions foi vice-campeão mundial na Rússia e eleito o melhor jogador do Mundial2018.

Ronaldo é o único totalista de presenças no trio de finalistas ao prémio de melhor jogador, com sete em sete edições, tendo vencido em 2013/14, 2015/16 e 2016/17, sido segundo em 2011/12 e 2017/18 e terceiro em 2012/13 e 2014/15.

Para consolo, aos 33 anos e depois de no início da época ter trocado os espanhóis do Real Madrid pelos italianos da Juventus, fica o prémio de melhor avançado do Ano e o de melhor golo do ano para a UEFA. Um golo espetacular, de pontapé de bicicleta, marcado à atual equipa, a Juventos, e marcado nos quartos-de-final da Liga dos Campeões do ano passado.

O júri foi composto por 80 treinadores de clubes que participaram nas fases de grupos da Liga dos Campeões (32) e Liga Europa (48), e 55 jornalistas de publicações associadas à European Sports Media (ESM), representando cada um dos países- membros da UEFA. Cada júri escolheu três jogadores, atribuindo cinco pontos ao primeiro, três ao segundo e um ao terceiro. Os treinadores não poderam votar em jogadores da sua equipa

Classificação Jogador do Ano da UEFA



1- Luka Modrić (Real Madrid) - 313 pontos

2- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 223

3- Mohamed Salah (Liverpool) - 134

4- Antoine Griezmann (Atlético Madrid) - 72

5- Lionel Messi (Barcelona) - 55

6- Kylian Mbappé (Paris SG) - 43

7- Kevin De Bruyne (Manchester City) - 28

8- Raphaël Varane (Real Madrid) - 23

9- Eden Hazard (Chelsea) - 15

10- Sergio Ramos (Real Madrid) - 12