"O Dia Seguinte": conheça os novos comentadores do programa da SIC

Está definido o novo painel de comentadores do programa "O Dia Seguinte", da SIC Notícias, que nesta segunda-feira teve pela última vez a participação de Rui Gomes da Silva (afeto ao Benfica), José Guilherme Aguiar (FC Porto) e Paulo Andrade (Sporting). Segundo o DN apurou, os novos comentadores do espaço semanal onde são debatidos os temas do futebol que marcaram a semana são Pedro Marques Lopes (FC Porto), Vasco Mendonça (Benfica) e Rodrigo Roquette (Sporting).

Ricardo Costa, diretor-geral de informação da SIC, negou quaisquer pressões por parte do Benfica para substituir Rui Gomes da Silva, que nos últimos meses tem sido muito crítico com Luís Filipe Vieira e chegou inclusivamente a assumir-se como candidato às próximas eleições, justificando a mudança do painel de comentadores como uma necessidade de mudar o atual formato. Ricardo Costa, esta segunda-feira, através do twitter, negou igualmente que Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, tivesse sido convidado.

Pedro Marques Lopes, ferrenho adepto portista, é colunista do Diário de Notícias e do jornal A Bola, um dos comentadores residentes do "Eixo do Mal", da SIC Notícias, e também da TSF. Em setembro do ano passado recebeu um Dragão de Ouro ao ser considerado o Sócio do Ano do FC Porto.

Rodrigo Roquette, empresário e sócio do Sporting, fez várias aparições na TVI como comentador em defesa do Sporting e chegou a integrar o painel do programa Prolongamento, da TVI24. Em julho de 2018, durante uma intervenção num congresso do Sporting, promovido pela Universidade Católica, chegou a admitir que ponderou candidatar-se à presidência do Sporting.

Vasco Mendonça é o menos mediático deste trio. É publicitário e um dos criadores da página de Facebook "Um Azar do Kralj" e tem uma crónica humorística a analisar a prestação dos jogadores do Benfica após cada jogo na Tribuna Expresso.

O programa "O Dia Seguinte", da SIC Notícias, está no ar há 15 anos e vai manter o mesmo nome.