O Benfica-FC Porto de A a Z. Um clássico com nomes, factos e histórias

Das Ausências de parte a parte no clássico desta terça-feira à noite (19.45) em Braga às Zero Taças da Liga que o FC Porto tem no palmarés, passando pelos dois treinadores, as principais figuras, os capitães, os presidentes, as dúvidas na baliza, os heróis de outrora e um dos casos que tem abalado o futebol português nos últimos anos. A rivalidade entre águias e dragões tem mais de um século e desta vez o confronto entre ambas as equipas vale a passagem a uma final.

Ausências - Fejsa e Jonas são as principais cartas fora do baralho para Bruno Lage, que também não vai poder contar com o lesionado de longa data Ebuehi. Marius, Otávio e Aboubakar são baixas certas para Sérgio Conceição, que tem Maxi Pereira e Danilo Pereira em dúvida.

Braga - A cidade que vai acolher a final four da Taça da Liga pela segunda vez e o segundo clássico da temporada, depois de Seferovic ter dado a vitória ao Benfica no primeiro embate desta época entre os rivais, a 7 de outubro, no Estádio da Luz. Será a oitava cidade a acolher um clássico entre águias e dragões, depois de Lisboa, Porto, Coimbra, Oeiras (Jamor), Paris, Loulé e Aveiro.

Conceição - Considerado o grande obreiro do título da época passada e da liderança folgada do FC Porto esta temporada, Sérgio Conceição já experimentou todos os resultados possíveis em clássicos com o Benfica enquanto treinador: empate (0-0 no Dragão em dezembro de 2017), vitória (1-0 na Luz em março de 2018) e derrota (0-1 na Luz em outubro de 2018).

Dois mil e dez - Ano em que FC Porto e Benfica se defrontaram pela única vez na final da Taça da Liga. Os encarnados, então orientados por Jorge Jesus, venceram por 3-0, com golos de Rúben Amorim, Carlos Martins e Óscar Cardoso, e arrebataram o troféu pela segunda vez, naquela que foi a primeira final para os azuis e brancos.

Carlos Martins encheu o pé e marcou de livre na final da Taça da Liga de 2009/10 © Steven Governo / Global Imagens

Emails - Um dos casos que tem abalado o futebol português nos últimos anos, visando diretamente Benfica e FC Porto. Tudo começou em junho de 2017 quando o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, denunciou no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, alegados emails trocados entre altos responsáveis das águias e de entidades como a Liga ou Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), classificando os conteúdos dos mesmos como "rede de influência". O alegado hacker que terá roubado a correspondência do Benfica, Rui Pinto, foi detido na semana passada na Hungria.

Félix - Uma das figuras do momento no Benfica e no futebol português. Ganhou o estatuto de titular com Bruno Lage e tem justificado a aposta, tendo apontado três golos nos quatro jogos já disputados com o novo treinador. Barcelona, Manchester United e Liverpool são dois dos clubes atentos ao prodígio encarnado, que curiosamente passou pela formação do FC Porto entre 2008/09 e 2014/15.

Guarda-redes - O benfiquista Mile Svilar e o portista Vaná têm sido os donos das balizas das respetivas equipas nos jogos da Taça da Liga, mas numa fase tão adiantada da prova e com um osso tão duro de roer pela frente, existe a dúvida: manter a aposta ou recorrer a Vlachodimos e Casillas, os titulares que tão bem têm dado conta do recado no campeonato e na Liga dos Campeões?

Herrera - Capitão do FC Porto e protagonista do clássico de março do ano passado, que disparou os dragões para o título que fugia desde 2012/13. Depois de ter levantado os troféus da I Liga e da Supertaça, tem a oportunidade de juntar mais um à coleção já em janeiro, a cinco meses de terminar contrato.

Herrera resolveu o clássico da Luz que deu o título ao FC Porto no ano passado © Jorge Amaral/Global Imagens

Inácio - Antigo futebolista do FC Porto, campeão europeu em 1986/87, e carrasco do Benfica na primeira edição da final four da Taça da Liga. Em janeiro de 2017, o Moreirense então orientado por Augusto Inácio bateu as águias por 3-1, carimbando o acesso para uma final em que haveria de bater o Sp. Braga por 1-0.

Jardel - Capitão do Benfica desde que Luisão pendurou as botas em setembro, o central brasileiro terá a oportunidade de levantar o primeiro troféu nessa condição e de conquistar pela sexta vez a Taça da Liga, prova da qual é recordista de jogos a par de Tarantini (37). Embora seja um defesa que geralmente garante alguns golos por temporada, ainda não marcou ao FC Porto.

Kelvin - O herói portista do jogo da penúltima jornada do campeonato em 2012/13, ao marcar aos 92 minutos o golo que deu a vitória e permitiu ao FC Porto ultrapassar o Benfica rumo a um título que uma semana antes parecia improvável.

Kelvin não vingou no FC Porto mas marcou um golo que praticamente valeu um título © Ivan Del Val / Global Imagens

Lage - O treinador do Benfica, que soma quatro vitórias em tantos outros encontros disputados no cargo. Depois de bater Rio Ave, Santa Clara e Vitória de Guimarães (por duas vezes), o técnico natural de Setúbal fará o seu primeiro clássico e poderá, ao cabo do primeiro mês à frente de uma equipa sénior, conquistar um troféu.

Maxi Pereira - O lateral uruguaio esteve no primeiro jogo de sempre do Benfica na Taça da Liga, frente ao Estrela da Amadora, em setembro de 2007, e venceu a competição por seis vezes de águia ao peito, tendo inclusivamente recebido o troféu em 2011/12, devido à ausência de Luisão. Agora, na quarta época ao serviço do FC Porto, procura ganhá-la de azul e branco.

Neutro - Este será o 14.º clássico entre Benfica e FC Porto em campo neutro e, pela primeira vez, não será uma final. A história dá ligeira vantagem aos encarnados, que levaram a melhor por sete vezes, contra seis dos dragões, e têm um saldo francamente positivo de golos (21-11) nas partidas disputadas em "terra de ninguém".

Óscar Cardozo - Autor de sete golos em 18 jogos ao FC Porto entre agosto de 2008 e março de 2013, apontou o golo que sentenciou a vitória por 3-0 na final da Taça da Liga em 2009/10 e o que decidiu a passagem das águias à final de 2011/12, numa vitória por 3-2 sobre os portistas na Luz.

Pinto da Costa - Presidente do FC Porto desde 1982, deu um impulso nacional e além-fronteiras ao clube da Invicta e aos clássicos com o Benfica. Aos duelos do campeonato, que se têm confundido com autênticas finais na luta pelo título, há que somar os jogos para Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga, prova que ainda não consta no vasto palmarés do presidente portista, que contempla 60 troféus no futebol sénior.

Quique Flores - Treinador que conquistou a primeira Taça da Liga para o Benfica, em 2008/09, e que curiosamente não perdeu com o FC Porto durante essa época em que esteve no futebol português. Tanto na Luz como no Dragão, em jogos do campeonato, empatou a um golo.

Reedição - Um clássico entre Benfica e FC Porto nas meias-finais é uma reedição do que aconteceu em 2011/12 e 2013/14. Na primeira vez, as águias venceram na Luz por 3-2, com golos de Maxi Pereira, Nolito e Cardozo contra os de Lucho e de Mangala. Na segunda ocasião, no Dragão, o jogo só se decidiu nas grandes penalidades, com os encarnados a levar a melhor, por 4-3, após um nulo no final dos 90 minutos.

Benfica fez a festa no Dragão nas meias-finais da Taça da Liga em 2013/14, após desempate por penáltis © Miguel Pereira / Global Imagens

Sete - Número da Taças da Liga que constam no palmarés do Benfica, conquistadas em finais frente a Sporting (2008/09), FC Porto (2009/10), Paços de Ferreira (2010/11), Gil Vicente (2011/12), Rio Ave (2013/14) e Marítimo (2014/15 e 2015/16). No entanto, as águias ainda não arrecadaram o troféu desde que as meias-finais e a final ganharam o formato de final four.

Tiquinho Soares - Se João Félix tem sido uma das figuras do Benfica, Soares tem sido um dos protagonistas do FC Porto, com 12 golos já apontados esta época, em 19 jogos. Na sexta-feira, mostrou estar de pé quente ao apontar um hat trick na visita ao Desp. Chaves (4-1), na jornada de arranque da segunda volta da I Liga.

UEFA - Benfica e FC Porto, os dois clubes portugueses mais titulados também a nível internacional, continuam em prova nas competições europeias. As águias, campeãs europeias em 1960/61 e 1961/62, vão defrontar o Galatasaray nos 16 avos de final da Liga Europa. O FC Porto, campeão europeu em 1986/87 e 2003/04, vencedor da Taça UEFA/Liga Europa em 2002/03 e 2010/11, da Supertaça Europeia em 1987 e da Taça Intercontinental em 1987 e 2004, vai medir forças com a Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Vieira - Presidente do Benfica desde finais de 2003, Luís Filipe Vieira tem a oportunidade de conquistar o seu 21.º título desde que assumiu os destinos do clube, depois de seis campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças e sete Taças da Liga.

Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa separados por Gilberto Madaíl na Supertaça Cândido de Oliveira de 2010 © Jorge Amaral / Global Imagens

Wilson Manafá - Oficializado esta segunda-feira, o agora ex-lateral do Portimonense é o mais recente reforço do FC Porto, que já em janeiro recrutou o avançado Fernando Andrade, ex-Santa Clara, e Pepe, que estava sem clube depois de ter rescindido com o Besiktas. No entanto, ainda não deverá ser desta que fará a estreia com a camisola azul e branca.

X - Em caso de empate (símbolo X no totobola) no final dos 90 minutos, o jogo avançará imediatamente para o desempate por grandes penalidades, uma vez que na Taça da Liga não há prolongamento. Na época passada, os dragões foram eliminados da competição precisamente nos penáltis, nas meias-finais, aos pés do Sporting.

Yuran - Antigo avançado russo que, além de ter representado os dois rivais, foi campeão por cada um em épocas seguidas. Fê-lo primeiro ao serviço do Benfica, em 1993/94, e na temporada seguinte pelo FC Porto, no primeiro de cinco títulos consecutivos que os dragões conquistaram nessa década.

Russo Sergei Yuran representou os dois rivais na década de 1990

Zero - Número de Taças da Liga do FC Porto. Os dragões já estiveram em duas finais, em 2009/10 frente ao Benfica e em 2012/13 frente ao Sp. Braga, mas acabaram por perder ambas. Os portistas estiveram na final four do ano passado, mas foram derrotados no desempate por grandes penalidades pelo Sporting após um 0-0 no final dos 90 minutos.