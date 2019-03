Nuno Pinto: "A batalha começou a ser derrotada. O linfoma desapareceu"

Nuno Pinto, lateral esquerda do Vitória de Setúbal de 32 anos, anunciou no Facebook que o linfoma que o obrigou a fazer uma pausa na sua carreira, em dezembro, desapareceu. "Brevemente voltarei a fazer o que mais gosto", revelou.

"É com enorme emoção, alegria que após cinco provas de fogo, a mais esperada notícia chegou... A batalha começou a ser derrotada. O Pet (exame de contraste) que fiz esta semana revelou que o linfoma desapareceu", escreveu no seu Facebook.

O jogador diz, no entanto, que tem que continuar com os tratamentos já agendados pelo IPO até 13 de junho. "Contudo, cumprirei este protocolo ainda com mais contentamento. Resta-me agradecer a minha esposa, a força, o querer em me acompanhar constantemente e nunca me deixar cair. Brevemente voltarei a fazer o que mais gosto", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A mensagem termina com um "conto convosco", com corações verdes.

O anúncio emotivo de que ia fazer uma pausa na carreira foi feito a 16 de dezembro, rodeado de todos os jogadores, equipa técnica, funcionários do clube, família e até alguns associados. Um linfoma é um tumor das células sanguíneas que se desenvolvem a partir das células linfáticas.

Depois de ter começado a jogar no Vilanovense, Nuno Pinto foi ainda como infantil para o Boavista, onde fez toda a formação e se estreou-se na equipa principal em 2006/07. Saiu depois por empréstimo para o Trofense na temporada seguinte. Em 2008, assinou pelo Nacional, ficando três anos e meio na Madeira até iniciar quatro temporadas e meia no estrangeiro (Levski Sófia, Tavriya e Astra Giurgiu).

Regressou em 2015 à Liga portuguesa pelo Vitória Setúbal, assumindo-se desde início como titular na equipa dos sadinos. Esta época, levava já 12 partidas oficiais (dez a contar para o Campeonato, uma para a Taça de Portugal e uma para a Taça da Liga).