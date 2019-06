Novo treinador da Juventus: "Gostava de ajudar Ronaldo a bater mais alguns recordes"

Maurizio Sarri foi apresentado esta quinta-feira como novo treinador da Juventus e a conferência de imprensa que se seguiu foi dominada sobre questões relacionadas com Cristiano Ronaldo.

Para o ex-técnico do Chelsea, orientar o internacional português "é uma subida de patamar". "Já treinei bons jogadores, jogadores muito bons no Chelsea e agora dei um passo em frente e vou para o melhor do Mundo. É um rapaz que detém quase todos os recordes que alguém pode ter no mundo do futebol, mas gostava de ajudá-lo a bater mais alguns", vaticinou o treinador de 60 anos.

"Já treinei o melhor marcador da liga italiana [Gonzalo Higuaín, no Nápoles], gostaria de treinar dois. Ficaria muito satisfeito", acrescentou, considerando Ronaldo e Dybala compatíveis. "Penso que quem tem a qualidade que o Cristiano ou Dybala têm pode jogar em qualquer lado. As características são diferentes e a equipa tem de se adaptar a elas", rematou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O novo treinador de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, assinou contrato válido por três temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2022. Trata-se do regresso a Itália de Maurizio Sarri, que na época passada representou o Chelsea, clube pelo qual conquistou a Liga Europa, que acabou por ser o seu primeiro troféu como treinador.

Sarri substitui assim Massimiliano Alegri~, que nas últimas cinco temporadas acentuou o domínio da Juventus em Itália, com a conquista de cinco títulos de campeão da Série A, quatro Taças de Itália e duas Supertaças italianas, além de ter chegado a duas finais da Liga dos Campeões.

Recorde-se que o último clube de Sarri em Itália tinha sido o Nápoles, onde esteve três temporadas, antes tinha orientado Empoli, Sorrento, Alessandria, Grosseto, Perugia. Hellas Verona, Pescara, Sangiovannese, Sansovino, Valdema e Cavriglia.