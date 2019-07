Nove países querem a colaboração de Rui Pinto. Portugal é "mau exemplo"

Detido desde março, Rui Pinto estará "tranquilo", mas profundamente indignado com o comportamento das autoridades portuguesas que acusa de estarem a tentar influenciar a opinião pública portuguesa. Foi esta a mensagem que Ana Gomes passou, na conferência de impresa depois do encontro que teve esta terça-feira com a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e de ter voltado a visitar Rui Pinto na prisão. A antiga eurodeputada questiona como é que nove países já estao a usar as informações recolhidas por Rui Pinto e qual a razão pela qual Portugal não o quer fazer. Van Dunem terá ouviu, mas não terá chegado a nenhum compromisso sobre alterar a forma como a Justiça portuguesa tem lidado com o caso.

Segundo Ana Gomes, França vai pedir às autoridades portuguesas para poder falar com o hacker português - a investigação portuguesa está na posse de todos os discos com a informação, muitos deles encontram-se encriptados e Rui Pinto não demonstrou vontade de os partilhar com a PJ, embora, conforme o DN noticiou, a polícia já terá tido acesso a alguns dos ficheiros. A ministra da Justiça terá dito, na reunião desta manhã, que Portugal iria aceder ao pedido do Ministério Público francês.

As equipas de defesa de Cristiano Ronaldo e da Doyen Sports - que fez a queixa de tentativa de extorsão contra o hacker e que está na origem da prisão preventiva do português - estão a ser recebidos pelas autoridades portuguesas - tal como o DN noticiou - e já testemunharam na PJ. Estão a pensar pedir compensação financeira por danos causados pelas informações reveladas.

Ana Gomes está a cumprir a promessa que fez antes de deixar o Parlamento Europeu, no início do mês: não vai deixar de pressionar as autoridades portuguesas para que investiguiem os negócios milionários de futebol. E continua a repetir a pergunta: "Porque está Rui Pinto preso em vez de ajudar a Justiça no caso Footblal Leaks?". Fê-lo esta manhã à ministra da justiça, Francisca Van Dunem, depois de ter visitado novamente Rui Pinto na prisão.

O encontro, que contou ainda com a presença da ex-eurodeputada e magistrada francesa Eva Joly e de Delphine Halgand-Mishra, diretora exceutiva da The Signals Networks, a fundação de proteção de whistleblowers que está a suportar a defesa legal de Rui Pinto, foi pedido o mês passado. Joly classificou a atuação de Portugal em relação a este caso como "mau exemolo" e garantiu que ainda que Portugal não o queira fazer, "outros países vão continuar a investigar".

Ana Gomes e outros deputados do Parlamento Europeu tinham enviado uma carta à ministra da Justiça portuguesa, Francisca Van Dunem, a pedir uma reunião com o objetivo de "discutir o progresso feito pelas autoridades judiciais na investigação dos crimes financeiros em Portugal revelados pelo Football Leaks".

A carta surge na sequência da detenção do hacker Rui Pinto, 30 anos, - em prisão preventiva em Portugal desde março - por acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa a pessoa coletiva e tentativa de extorsão pela divulgação de documentos confidenciais como contratos de jogadores.

Para o grupo de deputados, a informação divulgada por Rui Pinto "tem interesse público" e por isso defendem a criação de normas que permitam proteger denunciantes de casos de corrupção e de evasão fiscal na União Europeia (UE). Nomeadamente, a aplicação em Portugal da recém criada diretiva do Parlamento Europeu (16 de abril), que estabelece um regime de cooperação entre o acusado e as instituições europeias sob forma de atenuar ou anular a pena. Na carta, é ainda lembrado que já existem dez países onde este regime é aplicado. "Nós esperamos sinceramente que o Rui Pinto seja libertado brevemente, que lhe seja permitido preparar o seu julgamento e cooperar livremente", pode ler-se no documento.

O "Football Leaks" divulgou informações secretas dos sistemas informáticos do Sporting Clube de Portugal (SCP) e do fundo de investimento 'Doyen Sports' - sedeado em Malta. Foram tornados publicos contratos de jogadores do SCP e do então treinador Jorge Jesus ou celebrados entre a 'Doyen' e várias sociedades anónimas ligadas ao futebol.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decidiu manter o hacker Rui Pinto em prisão preventiva, uma decisão sustentada em "indícios fortes" e "prova recolhida pelas autoridades" considerada "fortemente inculpatória. Os juízes desembargadores não tiveram dúvidas de que "houve tentativa de extorsão", um crime que permite esta medida de coação.

Rui Pinto está indiciado pela prática de seis crimes: dois crimes de acesso ilegítimo, dois crimes de violação de segredo, um crime de ofensa à pessoa coletiva e um crime de extorsão de forma tentada. Está detido em Portugal desde 21 de março, depois de extraditado da Hungria, onde foi detido.

(Em atualização).