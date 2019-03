Neymar tentou entrar no balneário dos árbitros após derrota, diz rádio francesa

A noite de quarta-feira trouxe mais uma deceção europeia para o Paris Saint-Germain, depois de o Manchester United ter gelado o Parque dos Príncipes ao vencer por 3-1. Na primeira mão, os parisienses venceram em Old Trafford por 2-0, mas o conjunto inglês conseguiu virar a eliminatória, marcando já depois dos 90' num penálti atribuído pelo VAR.

Os momentos finais do encontro foram dramáticos, principalmente quando o árbitro Damir Skomina foi ver as imagens do lance em que um remate do português Diogo Dalot desviou no braço de Kimpembe. Foi marcada grande penalidade, já com um espectador muito especial junto ao relvado. Neymar desceu das bancadas e viu, incrédulo, o sonho europeu do PSG acabar cedo mais uma vez.

Depois do encontro, o craque brasileiro, que se encontra lesionado, foi muito crítico da equipa de arbitragem na sua conta de Instagram. "Ainda colocam 4 caras que não entendem de futebol para ficar olhando lance em câmara lenta. Isso não existe! Como o cara [Kimpembe] vai colocar a mão de costas? Ah vá pá...", escreveu Neymar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No entanto, segundo a rádio francesa RMC, a figura do PSG tentou de imediato tirar justificações junto dos árbitros, e foi necessário que alguns membros do staff da equipa francesa impedissem Neymar de chegar ao balneário da equipa de arbitragem.