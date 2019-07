Neymar no Real Madrid e Bale no PSG? A troca que seria a bomba deste verão

Pode estar à vista a bomba do verão no mercado de jogadores, neste caso envolvendo uma troca de jogadores. De acordo com o site do jornal inglês Independent, está em marcha um plano que pode levar Neymar para o Real Madrid e Gareth Bale para o Paris Saint-Germain, naquela que seria provavelmente a troca de jogadores mais mediática de sempre da história do futebol.

O brasileiro está desesperado para deixar o PSG; o galês viu este domingo o treinador Zinedine Zidane apontar-lhe de vez a porta da rua. De acordo com o Independent, que cita uma fonte do clube francês, esta troca tem potencial e faz todo o sentido para ambas as partes.

E, de facto, este negócio parece ter pernas para andar e deixar todas as partes satisfeitas. O Real Madrid porque receberia mais um galático, jogador que esteve várias vezes na mira do presidente Florentino Pérez, e ainda se livrava de Bale. O PSG porque acaba de vez com a novela Neymar, e por consequência com todos os problemas que tê existido entre o jogador e o clube, e receberia Bale, futebolista que encaixava na perfeição no xadrez do treinador Tomas Tuchel e com Mbappé no ataque.

Por esclarecer está a questão de se seria efetivamente uma simples troca ou envolveria dinheiro. É que Neymar custou aos franceses 222 milhões de euros em 2017, enquanto o Real Madrid pagou 100 milhões por Gareth Bale em 2013.

Bale e o Real Madrid entraram este domingo em rota de colisão, quando depois da derrota com o Bayern Munique, o treinador Zinedine Zidane disse que não tinha utilizado o jogador porque o galês estava de saída. "Se o Bale sair amanhã tanto melhor. Não é nada pessoal. Não tenho nada contra ele, mas tenho de tomar decisões. Chega a um momento em que é preciso mudanças e a saída será boa para todos. É uma decisão do treinador e também do jogador, que conhece a situação", referiu Zidane.

"O Zidane é uma vergonha, não mostrou respeito por tudo o que o Bale fez pelo Real Madrid. É um desgraçado por falar assim sobre alguém que fez tanto pelo Real Madrid. Se vai sair? Estamos a trabalhar nisso", respondeu o empresário de Bale.