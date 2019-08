"Negociações para a venda de Neymar mais avançadas". Real ou Barcelona?

Mais um capítulo da novela Neymar, mas desta vez com uma declaração oficial de um dirigente do PSG a dar a entender que o jogador brasileiro vai mesmo deixar o Paris Saint-Germain em breve.

O jogador brasileiro não foi convocado para o jogo deste domingo diante do Nimes e Leonardo, antigo jogador do clube e atual diretor desportivo do emblema parisiense, veio a público dar uma justificação: "As negociações para a venda de Neymar estão mais avançadas do que antes, mas isso não significa que já haja um acordo. É importante tomar uma decisão rapidamente." Já o treinador Thomas Tuchel garantiu que a ausência do jogador dos convocados se prende com o facto de Neymar ter recuperado recentemente de uma lesão e não estar a 100%.

Na prática, pela primeira vez, uma voz oficial do PSG confirmou que está em marcha a saída de Neymar. Resta saber qual será o destino do internacional brasileiro - se o Barcelona, se o Real Madrid. O clube catalão é há muito apontado como o provável destino e tem um grande ponto a favor: o balneário, pois Neymar já jogou no Barça e é muito próximo de jogadores como Messi. Como ponto contra está o facto de as relações entre os blaugrana e o PSG não serem as melhores. Este é precisamente o ponto a favor do Real Madrid, que mantém grandes relações com os dirigentes do clube francês e terá entrado nos últimos dias na corrida pelo jogador.