Nadal acaba com sonho de João Sousa em Wimbledon

Acabou o sonho de João Sousa em Wimbledon. O tenista português foi esta segunda-feira eliminado nos oitavos-de-final do torneio britânico por Rafael Nadal, número 2 do mundo, pelos parciais de 6-2, 6-2- e 6-2.

Cumpriu-se assim a tradição de Sousa não conseguir vencer um jogador do top 5 do ranking ATP. Diante de Nadal, foi o terceiro jogo. No primeiro, em 2014, no Rio de Janeiro, o espanhol venceu em dois sets (6-0 e 6-1). O segundo encontro aconteceu em 2016, em Madrid, também nos quartos-de-final do torneio, com 'Rafa' a bater o português por 6-0, 4-6 e 6-3, num jogo em que Sousa conseguiu roubar um set ao espanhol. Esta segunda-feira, em Wimbledon, Nadal voltou a não dar hipóteses.

© Reuters

Apesar da derrota, esta foi melhor prestação de sempre de um português em Wimbledon e iguala o melhor resultado do vimaranense de 30 anos em Grand Slams, a quarta ronda do US Open de 2018. Este foi o 13.º desaire de João Sousa frente a tenistas do top 3 do ranking mundial: cinco contra Novak Djokovic, quatro ante Andy Murray, três frente a Rafael Nadal e um com Roger Federer.

Em sentido contrário, Rafael Nadal fica mais perto de reconquistar um título que já venceu por duas vezes, em 2008 e 2010.

Em Wimbledon, João Sousa atingiu os oitavos-de-final da competição, depois de ter deixado pelo caminho Marin Cilic (n.º 18 do mundo) com um triplo 6-4 e eliminado o britânico Daniel Evans na ronda anterior, com os parciais de 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 e 6-4.