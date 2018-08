Mourinho pede respeito e abandona conferência de imprensa

Foi uma conferência de imprensa tensa aquela que se verificou em Old Trafford depois de o Manchester United ter sido goleado em casa pelo Tottenham.



José Mourinho que teve uma curiosa atitude no final - aplaudiu durante vários segundos os adeptos - teve de puxar dos galões e do currículo.

Como pode ver no vídeo abaixo o português ergueu três dedos e dirigiu-se ao jornalista que lhe fez a pergunta. "Você sabe qual foi o resultado? 3-0. Sabe o que estes três dedos significam? 3-0, mas também significam o número de títulos de campeão inglês que eu ganhei sozinho enquanto os outros treinadores da Premier League juntos só têm dois. Três para mim e dois para eles. Respeito, respeito, respeito, respeito, respeito", disse cinco vezes já de pé enquanto fazia o gesto de calma com a mão.



Como já dissemos, Mourinho após o apito final aplaudiu durante longos segundos os adeptos das bancadas de Old Trarfford num comportamento que mereceu reciprocidade. Curiosamente, quando saiu do banco o primeiro futebolista a quem Mourinho se dirigiu foi o lateral esquerdo Luke Shaw, um dos jogadores mais criticados nas duas épocas que leva de Manchester United.



Este jogo foi relativo à 3.ª jornada da Premier League e o Manchester United soma duas derrotas (fora com o Brighton, por 3-2, e a da noite desta segunda-feira com o Tottenham) e um triunfo difícil logo na jornada inaugural, em casa, diante do Leicester (2-1) de Ricardo Pereira e Adrien Silva.



A relação entre Mourinho e o vice-presidente Ed Woodward não é a melhor. O português esperava mais reforços mas o vice-presidente recusou-se a gastar mais dinheiro e é bom dizer que para esta época o Manchester United gastou 83 milhões de euros em três futebolistas: Fred (59), Diogo Dalot (22) e Lee Grant (1,7). E na época anterior o investimento foi de 165 milhões de euros.

Nas últimas semanas, foram várias as notícias que davam conta do mau estar entre os jogadores da equipa, tendo mesmo surgido notícias de que Zinedine Zidane poderia ser o próximo treinador do Manchester United, algo que foi negado por fonte do clube. Mas na casa de apostas José Mourinho já é o favorito a ser o primeiro treinador despedido em Inglaterra na currente temporada. E no que toca a sucessores, Zidane é um nome forte mas o italiano Antonio Conte surge logo a seguir.