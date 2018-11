A louca forma como Mourinho festejou o apuramento

O Manchester United venceu o Young Boys (1-0), com um golo de Marouane Fellaini já no tempo de compensação. Um golo que ia levando José Mourinho à loucura.

Depois do golo do belga, apontado ao minuto 91, o técnico português foi filmado a pontapear a grade que continha garrafas de água, acabando depois por atirar outra ao chão. E foi filmando.

No final do jogo explicou porque reagiu assim: "O meu festejo representou o de muitos adeptos o United? Sim, e imagino que outros devem ter partido as televisões. Mas acho que o 0-0 seria um resultado muito enganador e um castigo demasiado pesado para os jogadores."

O triunfo do red devils sobre os suíços do Youn Boys (1-0) apurou a equipa de Manchester para os oitavos de final da Liga dos Campeões, na companhia da líder do grupo, a Juventus de Cristiano Ronaldo que venceu esta terça-feira o Valência por 1-0.

"O mais importante foi qualificarmo-nos e, para os meus admiradores, e aqueles que gostam de estatísticas, tenho 14 temporadas na Liga dos Campeões e nas 14 vezes as minhas equipas passaram a fase de grupos. Quando não estive na Champions, ganhei a Liga Europa", lembrou o português.